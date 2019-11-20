台籍空姐與義大利富商爭愛女監護權 跨海搶人判敗訴

台籍詹姓空姐與義大利富商為爭執小孩監護權對簿公堂，上演一場跨海的搶人大戰。圖非當事人。（情境照）

2019-11-20 11:11:26

〔即時新聞／綜合報導〕台籍的詹姓空姐與義大利富商為爭執小孩監護權對簿公堂，更上演一場跨海搶人大戰。原本協議女兒暫時交付詹女，父親可以定期會面，因義大利富商將小孩帶去義大利後，遲遲未將小孩帶回，詹女獨自前赴義大利花了1年時間將小孩帶回，卻被法院以涉嫌跨國擄拐兒童，判詹女敗訴。

綜合媒體報導，一名詹姓空服員女子，因公事結識一名義大利富商，與其交往並誕下一女，卻她指對方有劈腿家暴情況，決定帶將小孩帶離，不過，義大利富商在前年12月以祖父母生病為由，希望詹女可以讓小孩探視，將小孩帶回義大利，不過卻未依照約定，遲遲不帶小孩回台灣。

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詹女心急如焚，獨自前往義大利找尋愛女，富商也利用當地法院訴訟，花了快1年時間，詹女才在今年1月順利將女兒帶回台灣；隨後義大利富商也向台灣法院提告，不過法院卻以詹女沒有獲得對方同意，擅自把女兒帶回來，涉嫌跨國擄拐兒童，違反國際法上的海牙公約，將監護權判給富商。

目前詹女向台北市議員徐立信求援，詹女PO出影片證明，小孩親口說想跟媽媽住在一起，不想要爸爸把她帶回義大利，強調法官應該要重視小孩的意願，不能在沒有探視過小孩意願及想法的情況下，將監護權判給對方。

現在詹女即將要將小孩交付給對方，徐立信呼籲，台灣的國際地位低落，希望相關政府單位可以重視，幫助這位媽媽。

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