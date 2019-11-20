軍營當砲房？週刊爆正妹士官偷情飛官 穿軍服「打飛機」

陸軍航特部602旅一名女士官因為外型亮眼，被選為黑鷹直升機（見圖）隊成軍典禮的接待人員，但有週刊報導指出，該名女士官被爆與同單位的已婚中校飛官有不倫戀。黑鷹直升機示意圖，與新聞內容無關。（資料照）

2019-11-20 07:45:22

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍航特部602旅一名女士官因為外型亮眼，被選為黑鷹直升機隊成軍典禮的接待人員，但有週刊報導指出，該名女士官被爆不僅與同單位的已婚中校飛官有不倫戀，穿軍服與飛官自拍性愛照，且還曾劈腿同單位另一名上士，在私下和解後又與飛官持續往來，因此遭飛官妻提告通姦。航特指揮部方面對此表示，目前已啟動調查，將從嚴檢討，並指該飛官行為「相當不合適」。

據《鏡週刊》報導，有知情人士透露，一名負責駕駛OH-58D戰搜直升機的已婚秦姓中校，與同單位負責武器維修的洪姓女上士，疑因朝夕相處竟發生不倫戀，祕戀多年的兩人除了常出遊並公然親吻、合照，甚至還喜歡自拍性愛照。

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報導指出，在秦妻提出通姦告訴的訴狀內，有多張大膽性愛照；知情人士則稱，其中一張性愛照，是洪女身穿迷彩服，神情愉悅地幫秦「打飛機」，且地點看上去像軍官寢室。有同袍對此痛批，洪女在軍營中偷情，讓軍人的顏面喪失殆盡。

報導提到，雖然秦洪二人由南到北留下各種足跡，行徑十分高調，但洪在今年初還與同單位的劉姓上士交往，事後劉才知被劈腿，因此才私下聯繫秦妻，聯手揭發這項醜事。4人於今年4月也曾私下和解，當時秦飛官與洪上士承諾不再見面，否則將賠償2千萬，但事後兩人又私下幽會，劉男才將掌握到的證據都交給秦妻提告。報導稱，秦妻於今年5月也曾檢舉此事，但軍方卻因兩人否認而不了了之，知情人士則不滿表示，有人曾見洪單獨進入秦的寢室，已涉及軍紀問題。

602旅對此則回應，指確實接獲這項消息，並已啟動行政及監察部門的查證，強調絕不會大事化小、小事化無，將依規定「證據到哪辦到哪」，並透露涉事兩人的行為，對自己家庭或軍隊都不好。

有602旅女士官被爆與同單位的已婚中校飛官有不倫戀，且還穿軍服與飛官自拍性愛照，遭飛官妻提告。（圖翻攝自《鏡週刊》）

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