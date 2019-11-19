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家事調解達人吳素勤 5年未結懸案她4天搞定

司法院調辦事法官吳素勤堪稱家事調解達人。（記者吳政峰攝）

司法院調辦事法官吳素勤堪稱家事調解達人。（記者吳政峰攝）

2019-11-19 23:26:13

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院法官吳素勤堪稱「家事案件調解達人」，許多難纏的家事案到她手中就調解成功，無須進入漫長的審理程序，甚至在審理一件名人遺產分割案時，她僅花4天的調解就搞定高懸5年的未結案，效率極高，讓她的未結案件數始終保持在同事的一半，亮眼數據獲司法院重視，延攬至少年及家事廳調辦事，她笑說：「調解無捷徑，唯有用心聽！」

家事庭法官每月平均未結案件數約為60件，吳素勤卻維持在30件左右，硬是比同儕少了一半，餘案通通在審判前就調解成功，不少人好奇她究竟有何能耐，可說服衝突性高、剪不斷理還亂的家事案件當事人妥協，她認為，最重要的關鍵就是「聆聽」

吳素勤表示，調解時先不要急著看卷宗，把多數時間花在傾聽兩方聲音，了解他們的訴求後，才能以中立第三者的角色分析利弊得失，當事人一旦感到受尊重，又看到法官展現調解的誠意，多能降低怒氣，不再堅持己見，願意打開心防溝通相互體諒，進而提高調解成功率。

「一開始耗時，但總比進入訴訟快」吳素勤強調，每次調解均至少半天，傾聽的過程雖然耗時，但總比進入審判快，尤其高院採合議制，案件要交給3位法官審閱，無形中拉長審判期程，對當事人並非好事，因此若多花一點時間與耐心調解，可省去後續的冗長審判程序，先苦後甘。

吳素勤曾處理過一件名人遺產分割案，甲方有土地，乙方則有大部分的地上物，雙方纏訟5年多無法解決，她受託調解，花了4天的時間傾聽，發現兩方在意的不是錢，而是擔心妥協等同承認錯誤，「面子」掛不住，她突破盲點後，隨即請甲撥一點土地給乙，乙分一些房產給甲，透過各給台階下的方式，圓滿調解成功。

家事案亦有不少監護權大戰，吳素勤建議，離婚仍須維護小孩的家庭權，雙親缺一不可，可嘗試共同「會面交往（探視權）」，以兒童為本位，別讓爸媽成為孩子的選擇題！

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