人夫偷吃女同事搞大肚子 同事密告正宮

新北地檢署調查認為，訊息只能證明劉男、吳女有感情糾葛，將2人不起訴。 （記者陳慰慈攝）

2019-11-19 23:13:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕「想妳了」、「只是想抱妳」劉姓人夫與吳姓女同事間的曖昧對話被人張貼在臉書，劉妻看到後火冒三丈，老公同事還加碼爆料，吳女懷孕是懷了劉姓人夫的種；隔月，吳女臉書就貼出胎兒超音波照，劉妻怒而提告通姦，新北地檢署調查認為，訊息只能證明兩人有感情糾葛，無性器接合證據，因此今將2人不起訴。

去年8月，劉妻發現有人在臉書貼出老公與吳女的LINE對話紀錄，老公對吳女說「妳…也不是我的玩具…礙於一些責任」、「好想見妳…」、「只是想抱妳」、「跟妳在一起可以忘了所有不開心」等語，隔月老公同事又跟劉妻爆料，稱確定吳女已懷孕，孩子的爸就是劉男！還指吳女到處宣傳想把事情鬧大，「既然你不愛我，那就破壞你們的名譽同歸於盡，很恐怖的女人」；同年10月，吳女臉書就貼出胎兒超音波及其小腹隆起照，劉妻認定老公偷吃女同事，提告兩人通姦。

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劉男庭訊時辯稱，兩人只是同事關係，吳女當時有交往男友，臉書張貼對話內容不能代表什麼，他也是經人轉知才知道吳女懷孕，但妻子卻認定他就是偷吃，不聽他的解釋；吳女也否認與劉男有發生性行為。

檢方認為，臉書張貼的LINE對話內容，只能證明兩人有感情糾葛，並無提及性行為，加上劉男同事也是從別人口中輾轉得知吳女懷孕，非親見兩人通姦，而劉妻提出吳女的自白影片，雖吳女說：「能上床的人怎麼沒有感情？」但亦表示不知劉男已婚，因此認定兩人罪嫌不足不起訴。

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