為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

人夫偷吃女同事搞大肚子 同事密告正宮

新北地檢署調查認為，訊息只能證明劉男、吳女有感情糾葛，將2人不起訴。 （記者陳慰慈攝）

新北地檢署調查認為，訊息只能證明劉男、吳女有感情糾葛，將2人不起訴。 （記者陳慰慈攝）

2019-11-19 23:13:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕「想妳了」、「只是想抱妳」劉姓人夫與吳姓女同事間的曖昧對話被人張貼在臉書，劉妻看到後火冒三丈，老公同事還加碼爆料，吳女懷孕是懷了劉姓人夫的種；隔月，吳女臉書就貼出胎兒超音波照，劉妻怒而提告通姦，新北地檢署調查認為，訊息只能證明兩人有感情糾葛，無性器接合證據，因此今將2人不起訴。

去年8月，劉妻發現有人在臉書貼出老公與吳女的LINE對話紀錄，老公對吳女說「妳…也不是我的玩具…礙於一些責任」、「好想見妳…」、「只是想抱妳」、「跟妳在一起可以忘了所有不開心」等語，隔月老公同事又跟劉妻爆料，稱確定吳女已懷孕，孩子的爸就是劉男！還指吳女到處宣傳想把事情鬧大，「既然你不愛我，那就破壞你們的名譽同歸於盡，很恐怖的女人」；同年10月，吳女臉書就貼出胎兒超音波及其小腹隆起照，劉妻認定老公偷吃女同事，提告兩人通姦。

劉男庭訊時辯稱，兩人只是同事關係，吳女當時有交往男友，臉書張貼對話內容不能代表什麼，他也是經人轉知才知道吳女懷孕，但妻子卻認定他就是偷吃，不聽他的解釋；吳女也否認與劉男有發生性行為。

檢方認為，臉書張貼的LINE對話內容，只能證明兩人有感情糾葛，並無提及性行為，加上劉男同事也是從別人口中輾轉得知吳女懷孕，非親見兩人通姦，而劉妻提出吳女的自白影片，雖吳女說：「能上床的人怎麼沒有感情？」但亦表示不知劉男已婚，因此認定兩人罪嫌不足不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女鄰居登門自曝「很愛妳老公」 才驚覺丈夫偷吃
2019-10-24 17:02

女鄰居登門自曝「很愛妳老公」 才驚覺丈夫偷吃
2019-09-05 13:40

女兒房太亂 媽媽裝密錄器意外逮到老公「妖精打架」…
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
2019-08-05 00:17

罕見！元配逮小三幫老公口交 檢方依通姦起訴
2019-06-18 12:31

人夫在中國包二奶還產子 基檢起訴：中國屬我領土
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
法操》同性婚姻當事人可以適用通姦罪嗎？
2019-06-07 11:18

法操》同性婚姻當事人可以適用通姦罪嗎？

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播