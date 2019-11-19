小黃車禍！ 女司機10萬交保又不探視道歉 受害家屬不滿

林俊賢的的太太不滿肇事者的態度（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-19 21:04:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市吉林國小游泳教練林俊賢的家屬，今日下午獲知涉嫌肇事的小黃女司機曾菊以10萬元，又得知對方還要在律師陪同下，才願意到醫院探視她先生，她氣憤難平的表示，「怎麼可以10萬元就交保」，並認為「根本沒有誠意和悔意」。

50歲的林俊賢，是5年前考量年紀等因素，自保齡球國手轉戰到吉林國小擔任社團的游泳教練。

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林俊賢是昨日下午5時許準備下班時，在校門口牽車準備返家時，遭曾姓女駕駛所開的小黃撞上，當場沒有呼吸心跳送醫搶救。經馬偕醫院急救後雖恢復呼吸心跳，但截肢右小腿，目前仍昏迷在加護病房觀察。

曾女今日下午獲得交保，得知林俊賢仍在昏迷，在步出地檢署時向家屬表達歉意，表示要到醫院向林俊賢家屬致歉。但延至下午5時左右，林的林屬並未等到曾女的正面回應。

林俊賢妻子以及女兒在加護病房門口表示，她們有與肇事駕駛聯繫，但對方卻說要與律師聯繫時間後再前往醫院探視，讓林俊賢的妻子氣憤又無奈的說：「怎麼可以10萬元交保」。

林俊賢的同校老師也在醫院陪同家屬，也表示全案是一個很單純的交通意外，他們會持續陪伴家屬。

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