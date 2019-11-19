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民宿退房「順手」帶雙球鞋走 她拒還要付慘痛代價

黃姓女子入住宜蘭某民宿，退房時順手帶走一雙球鞋，法院認定其有不法意圖，依竊盜罪判她拘役20天，緩刑2年。鞋子示意圖。（記者張議晨攝）

黃姓女子入住宜蘭某民宿，退房時順手帶走一雙球鞋，法院認定其有不法意圖，依竊盜罪判她拘役20天，緩刑2年。鞋子示意圖。（記者張議晨攝）

2019-11-19 16:17:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕黃姓女子去年投宿宜蘭三星鄉某民宿，隔天退房時將何姓女子的NIKE球鞋拿走，黃女辯稱是「拿錯鞋子」，卻一再表示未見該鞋而不願歸還；宜蘭地院合議庭認為球鞋不可能憑空消失，黃女顯有不法意圖，依竊盜罪判黃女拘役20天、可易科罰金2萬元。

去年12月29日，黃女與親友入住三星鄉某民宿，隔天退房時，黃見大門鞋櫃上方有一雙NIKE黑色球鞋，於是將該雙鞋子放到轎車後車廂。

當天上午10時50分許，鞋子的何姓女主人退房時，發現球鞋憑空消失，調閱民宿大門的監視器畫面，才發現竊嫌竟是投宿同間民宿的黃女。

何女請民宿業者協助聯繫黃女，但黃女卻稱車上沒有看到這雙NIKE黑色球鞋，何女不滿鞋子被偷，提告黃女侵占。黃女到案時喊冤，稱她是誤以為該雙鞋子是她先生的，當天退房時才會誤拿，只是後來在車上並沒有找到這雙球鞋。

不過，法院合議庭調查，黃女先生雖然也是穿著NIKE黑色球鞋，但何女鞋子側邊有白色NIKE標誌，黃女先生並無；何女鞋號為24號半，黃女先生則為27號，兩者大小有明顯差距，黃女供詞顯屬可疑。

合議庭推斷，若黃女誤拿鞋子，按理應會將誤拿運動鞋歸還給對方，即使一時未察，返家整理行李、後車廂時發現，也應該會和民宿聯繫；但黃女卻一再表示未見該鞋而不願歸還，足認定黃並非誤拿，而是一開始就有不法意圖。

合議庭兼衡黃女動機，認為這雙NIKE球鞋價值不高，事後黃女、何女也已達成調解，並賠償何女損失，依竊盜罪判拘役20天，可易科罰金2萬元，並諭知緩刑2年，以啟自新。

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