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首頁　>　社會

狗事炒翻天！走丟她索賠75萬 他嚥不下求償1200萬

狗事理不清，雙方告上法院。（記者顏宏駿攝）

狗事理不清，雙方告上法院。（記者顏宏駿攝）

2019-11-19 15:31:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住彰化縣溪湖鎮的林男死後留下一隻愛犬，其同居人曾女向林男的哥哥要求飼養，但林男的哥哥在一次出遊中向曾女借這隻狗一遛卻讓牠走丟，曾女氣得向林男的哥哥索賠75萬元，但林男的哥哥覺得曾女「無狗的所有權」，索賠讓他名譽受損、身心受創，要求曾女賠償1200萬元，此案鬧到法院，法官認為，雙方都於法無據，駁回此案。

為了這隻狗，雙方都委請律師上法庭，而法官首次為這種「狗事」做裁決感到無奈。

雙方最大的爭點是林男生前飼養這隻狗，死後狗隻的「繼承權誰屬?」，由於雙方各說各話，便到溪湖鎮調解委員會協調。

哥哥說「弟弟生前愛狗如命，臨終前將愛狗『託孤』給他，要不是曾女強烈表達飼養意願，我豈會交給她」。

曾女卻說，林男死後，這隻狗都一直由她飼養，所有權當然屬於她，林男的哥哥將其弄丟，自然要賠償，她要求賠75萬元。

雙方調解不成，哥哥嚥不下這口氣，認為狗是他的，曾女竟要求賠償，已損害他名譽，也讓他身心受創，要求賠償1200萬元。

曾女在法庭上否認要求賠償75萬元，法官認為，被告只有在調解委員會說要原告賠75萬元，既已否認，這並未造成原告名譽上的損害，原告要求的1200萬元亦於法無據，因此判原告敗訴。

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