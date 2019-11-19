媽媽同居人是匹「狼」，女童遭性侵2年。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2019-11-19 15:12:00

［記者鄭淑婷／桃園報導］43歲劉姓男子與女友、女友的女兒同住在桃園市，2013年12月中旬，劉男趁著女友不在家，對當時年僅10歲的女童以手指性侵得逞，隔天更膽大包天，強行脫去女童褲子性侵，之後更以2天一次的頻率伸狼爪，其後女童母親起疑並申請保護令，劉男仍強闖找上女童，女童遭性侵長達2年，家人才帶著她報警求助，劉男否認犯行但女童指證歷歷，桃園地院法官審結分別依強制性交罪、違反保護令等罪，判處劉男應執行有期徒刑12年，得易科罰金部分應執行有期徒刑6月。

女童指控，當時媽媽帶著她與劉男同住，2013年12月中旬、她10歲那年，劉男趁媽媽外出，而她在房間熟睡之際，突然闖入侵犯她的身體，她萬分害怕但又不敢告訴媽媽，豈料劉男隔天又再度對她伸狼爪，之後，幾乎是以每2天一次的頻率侵犯她。

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直到女童媽媽起疑，2016年4月間向法院申請保護令，將劉男趕出家門且要遠離女童，但保護令無法嚇阻劉男，他仍趁女童獨處時強闖。

女童媽媽證稱，保護令期間，她發現家裡廁所有異狀，懷疑劉男曾跑到家裡，事後調閱監視器，果然多次拍到劉男身影，氣得帶女兒報警求助。

劉男否認犯行但女童指證歷歷，經驗傷處女膜有新0.6公分新裂傷，桃園地院法官審結分別依強制性交罪、違反保護令等罪，有期徒刑部分應執行12年，得易科罰金部分共應執行6月。

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