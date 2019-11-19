處境堪憐！撞斷游泳教練腿 7旬老婦開小黃養智障兒

檢察官諭令曾婦10萬交保，她面對記者提問時低頭不發一語，不停啜泣。（記者黃捷攝）

2019-11-19 14:39:20

〔記者王冠仁／台北報導〕69歲曾姓女運將，昨開計程車失控衝到對向，撞上正要騎機車回家的50歲吉林國小林姓游泳教練。林一度命危，經急救撿回一命但左小腿截肢；曾婦年近七旬仍開車討生活，是為了供養有智能障礙的兒子，她家境不好，未來還要面對鉅額賠償，恐急需社會各界幫忙。

據了解，曾女的30多歲兒子有智能障礙，她為了供養兒子、替兒子存錢供往後開銷，年近七旬仍上街開計程車討生活。曾的計程車都有定時保養，她昨天一早7點開車出門，中午還曾買飯回家給兒子吃，她休息到下午2點多才再出門，想不到下午就發生車禍。

請繼續往下閱讀...

至於無辜被撞斷腿的林姓教練，平時熱愛運動，更是國內知名的保齡球好手。有球友說，林常跟妻子一起去練球，也不吝嗇指導後輩，他親切熱心，眾人都稱呼他「叔叔」。

警方指出，昨天下午5點半，曾女駕駛計程車行經長春路吉林國小門口時，車輛忽然失控衝到對向，撞倒路旁停放的14輛機車；當時準備騎車回家的林姓教練也遭波及，左小腿被撞斷，全身多處擦挫傷，林男頭部與軀體受到劇烈撞擊，當場昏倒失去呼吸心跳。林送醫急救後撿回一命，但左小腿遭截肢。

車禍現場一片混亂。（記者王冠仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法