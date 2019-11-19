為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

處境堪憐！撞斷游泳教練腿 7旬老婦開小黃養智障兒

檢察官諭令曾婦10萬交保，她面對記者提問時低頭不發一語，不停啜泣。（記者黃捷攝）

檢察官諭令曾婦10萬交保，她面對記者提問時低頭不發一語，不停啜泣。（記者黃捷攝）

2019-11-19 14:39:20

〔記者王冠仁／台北報導〕69歲曾姓女運將，昨開計程車失控衝到對向，撞上正要騎機車回家的50歲吉林國小林姓游泳教練。林一度命危，經急救撿回一命但左小腿截肢；曾婦年近七旬仍開車討生活，是為了供養有智能障礙的兒子，她家境不好，未來還要面對鉅額賠償，恐急需社會各界幫忙。

據了解，曾女的30多歲兒子有智能障礙，她為了供養兒子、替兒子存錢供往後開銷，年近七旬仍上街開計程車討生活。曾的計程車都有定時保養，她昨天一早7點開車出門，中午還曾買飯回家給兒子吃，她休息到下午2點多才再出門，想不到下午就發生車禍。

至於無辜被撞斷腿的林姓教練，平時熱愛運動，更是國內知名的保齡球好手。有球友說，林常跟妻子一起去練球，也不吝嗇指導後輩，他親切熱心，眾人都稱呼他「叔叔」。

警方指出，昨天下午5點半，曾女駕駛計程車行經長春路吉林國小門口時，車輛忽然失控衝到對向，撞倒路旁停放的14輛機車；當時準備騎車回家的林姓教練也遭波及，左小腿被撞斷，全身多處擦挫傷，林男頭部與軀體受到劇烈撞擊，當場昏倒失去呼吸心跳。林送醫急救後撿回一命，但左小腿遭截肢。

車禍現場一片混亂。（記者王冠仁攝）

車禍現場一片混亂。（記者王冠仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
截肢男輪椅被撞要500元賠償遭拒提告 外籍男這樣說免訴
2019-04-10 12:49

截肢男輪椅被撞要500元賠償遭拒提告 外籍男這樣說免訴
截肢青年面對逆境不低頭 學得第二專長勇敢追夢
2016-11-29 14:34

截肢青年面對逆境不低頭 學得第二專長勇敢追夢
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
69歲女運將撞游泳教練致截肢 哭喊「對不起」獲10萬交保
2019-11-19 12:46

69歲女運將撞游泳教練致截肢 哭喊「對不起」獲10萬交保
69歲女運將連撞14機車 游泳教練慘斷腿命危
2019-11-19 05:30

69歲女運將連撞14機車 游泳教練慘斷腿命危
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播