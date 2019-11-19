誇張！被罰205萬 到漁業署恐嚇「不撤銷就處理掉官員丟漁港」

高雄地檢署近日偵結，將陳姓船長依涉犯對公務員施強暴脅迫罪嫌起訴。（示意圖）

2019-11-19 14:37:31

〔記者黃建華／高雄報導〕真是很離譜！高雄一名陳姓漁船船長，因非法捕撈被行政院農委會漁業署裁罰新台幣205萬元，竟到前鎮漁港的漁業署署本部，推倒陳姓技士的桌椅，並恫嚇「如不幫忙把205萬元罰款撤銷，就要用傢伙把你處理掉，丟到漁港（台語）」，陳姓官員心生畏懼報警，陳男雖統統否認，但高雄地檢署近日偵結，將陳姓船長依涉犯對公務員施強暴脅迫罪嫌起訴。

檢方起訴指出，家住旗津的陳姓漁船船長，去年3月間因未經許可進入他國海域捕撈的重大違規事項，被行政院農委會漁業署依違反遠洋漁業條例裁罰新台幣205萬元罰金。

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陳姓船長因不滿裁罰，去年12月5日上午10點多，前往前鎮漁港北一路的漁業署署本部5樓辦公室，向漁業署承辦人陳姓技士理論，卻涉嫌推倒陳姓技術的桌椅，並恫嚇「如不幫忙把205萬元罰款撤銷，就要用傢伙把你處理掉，丟到漁港（台語）」，致陳姓技士心生畏懼，向高雄港警總隊報案提告。

陳姓船長在檢方偵查時，雖承認有前往漁業署，但否認有進入陳姓技士的辦公室，以及推倒桌椅恫嚇等犯行。但受害的陳姓技士指證歷歷，且有李姓證人證述陳姓船長有進入陳姓技士辦公室，他並聽到桌椅碰撞聲，以及「有人說要填海」等語。

檢方據此認定陳姓船長涉犯對公務員施強暴脅迫罪嫌，將他起訴。

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