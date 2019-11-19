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誤會機車遭竊 男持刀刺死少年羈押禁見

黃男誤以為機車被吳姓少年偷走，竟持刀刺胸害吳少喪命。（資料照，記者王宣晴翻攝）

黃男誤以為機車被吳姓少年偷走，竟持刀刺胸害吳少喪命。（資料照，記者王宣晴翻攝）

2019-11-19 14:08:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市20歲黃姓男子昨發現吳姓少年，騎著他疑似失竊的機車，搭乘蔡姓友人的轎車尾隨，質問吳少：「你為什麼偷我機車？」吳少的2名友人見對方來勢洶洶，嚇得逃離，雙方起口角衝突，黃男亮出折疊刀一刀刺進吳少胸口，吳少狂奔50多公尺倒臥血泊，送醫不治，新北地檢署訊後依涉犯殺人罪向法院聲押禁見兩人，新北地院裁定黃男收押禁見、蔡男則以3萬元交保。

檢警調查，昨凌晨1時許，黃男在新北蘆洲發現吳少騎他的機車，搭蔡男的轎車尾隨到蘆洲環河北路並報案，吳少見狀騎機車到三重吉祥街與2名友人會合，這時黃男質問吳少，對方反嗆：「這是我的機車！」雙方發生激烈口角，黃男氣得拿出防身的摺疊小刀攻擊，刺進吳少胸口，吳少負傷朝集賢路方向逃跑，途中卻血流不止，昏迷倒地，路過民眾嚇得趕緊前往附近的派出所求救。

據了解，黃男的機車被弟弟借給友人使用，輾轉到了在洗車場工作的吳少手中，案發2小時後，黃男、蔡男到警局自首，黃承認犯行，供稱誤會機車遭竊，不知一刀會刺死少年，警方另將持棍棒助陣的蔡男列共犯，依殺人罪嫌將黃、蔡2人送辦。

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