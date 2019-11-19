出租套房火警母子驚險逃出 全因房東裝了這個東西

台南新化昨一棟出租套房發生火警，所幸房東有安裝住警器且當下許多租客已出門，並無造成人員受傷。（記者萬于甄翻攝）

2019-11-19 13:56:31

〔記者萬于甄／台南報導〕台南新化昨日中午一棟3樓高的出租套房發生火警，消防局獲報後派遣各單位15車、22人前往救援；出租套房起火點雖在3樓房間內，但當時一樓仍有一對陳姓母子正在房內午休，所幸，該房東有裝設住警器，火警發生時警鈴大響，2人驚醒逃生，消防員也在20分鐘內撲滅火勢。

台南新化一棟出租套房昨午傳出火警，3樓一處房間冒出濃濃黑煙，消防局獲報派遣第四大隊、新化、南科、保西、大灣等消防分隊前往，所幸當下許多租客都已出門上班，僅1樓一對母子在家，警消人員抵達現場後趕緊布水線灌救，並協助該對母子疏散。

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消防人員表示，起火點疑在3樓套房的臥室床鋪，燃燒面積約2坪，而該套房租客指稱床上有擺放熱敷電器用品，出門雖前有關閉電源，但未拔插頭，研判是因電線走火釀禍，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

據悉，火警起火點雖在3樓，但當下1樓套房內仍有一對陳姓母子在家午睡，2人聽到房東裝設的住警器警鈴大響後，驚醒倉皇逃生，打火弟兄則在抵達現場20分鐘內就控制、撲滅火勢，並未造成人員傷亡。

第四大隊大隊長陳坤宗表示，本案因住警器發揮作用，在火災發生時隨即通報民眾逃生，也呼籲各出租住宅場所、房東應設置住警器，維護自身及租客安全。另最近天氣轉冷，民眾開始長時間使用電暖爐等功率較大電器，一定要注意電線負載，避免電線走火；如果家裡裝設瓦斯熱水器，使用時應隨時與戶外保持良好通風，防範一氧化碳中毒。

台南新化昨一棟出租大樓發生火警，所幸房東有安裝住警器，火警當下警鈴大響，才讓屋內一對母子驚險即時逃出。（記者萬于甄翻攝）

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