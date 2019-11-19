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男藝人驚傳被色誘全裸視訊 慘遭截圖恐嚇

國內驚傳一名男藝人去年禁不起網友傳性感照片與言語誘惑，裸露身體給網友看，卻遭到截圖恫嚇「你要滿足我」不然要向媒體爆料，林男不堪其擾悄悄向士林地檢署提告，案件移轉高雄地檢署偵辦，檢方查出林姓男子涉案，近日依涉犯強制罪、恐嚇危害安全罪起訴，示意圖與新聞事件無關。（資料照）

國內驚傳一名男藝人去年禁不起網友傳性感照片與言語誘惑，裸露身體給網友看，卻遭到截圖恫嚇「你要滿足我」不然要向媒體爆料，林男不堪其擾悄悄向士林地檢署提告，案件移轉高雄地檢署偵辦，檢方查出林姓男子涉案，近日依涉犯強制罪、恐嚇危害安全罪起訴，示意圖與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-19 14:02:45

〔記者黃建華／高雄報導〕國內驚傳一名男藝人去年禁不起網友傳性感照片與言語誘惑，裸露身體給網友看，卻遭到截圖恫嚇「你要滿足我」不然要向媒體爆料，林姓男藝人不堪其擾，悄悄向士林地檢署提告，案件移轉高雄地檢署偵辦，檢方查出涉案林姓男子涉案，近日依涉犯強制罪、恐嚇危害安全罪嫌起訴；對於遭網友色誘恐嚇的男藝人身分，檢方保密，三緘其口。

檢方起訴指出，高雄一名林姓男子去年透過網路認識林姓男藝人後，以社群軟體Instagram（IG）帳號向林姓藝人表示「我好像看你好像拍凸凸的樣子（意指男性性器官勃起）」、「晚上啊、我也會拍給你」、「我想看你自己用、也可叫給你聽」、「錄一段摸摸跟摸摸蛋蛋、掏出來的過程，我想看」「親愛的、我在等你」、「我答應你不截，但你要滿足我」等語，並傳送性感照片給林姓藝人，引誘林姓藝人也拍下裸露猥褻的影像給林男看。

未料，林男卻趁機截圖，並恫嚇林姓男藝人:「你確定你不理我、我要生氣了、我要向媒體說了、我朋友是媒體人」、「你的我都有截圖和錄影當證據」。

林男更留言:「你要滿足我、讓我完全滿足、我就不追究一切、當事情沒發生」等語。以讓林姓藝人所拍攝的私密裸露影像對外散布為由，要脅林姓藝人拍攝更多私密裸露影像，林姓男藝人心生畏怖，進而與林男交換通訊軟體wechat的帳號，並拍攝更多裸露影像給林男。

後來林姓男藝人不堪其擾，委請友人向士林地檢署提告，全案移轉高雄地檢署，檢方根據林男自白以及被害男藝人與林男的對話截圖為證，近日將林姓男子依涉犯恐嚇、強制等罪起訴。

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