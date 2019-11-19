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少年鐵板燒打工被吸收 成了賣毒新成員

檢方已陸續依毒品危害防制條例起訴王、蔡及紀等人，另廖姓、吳姓少年移送少年法庭。（示意圖）

檢方已陸續依毒品危害防制條例起訴王、蔡及紀等人，另廖姓、吳姓少年移送少年法庭。（示意圖）

2019-11-19 13:31:08

〔記者楊政郡／台中報導〕知名「豪品鐵板燒」台中市南屯店前副店長王元宏，今年4、5月間多次販賣「毒咖啡包」給來店打工的廖姓少年，毒資由薪水中扣，檢警執行「安居緝毒」專案，發現王的上手是西屯店的幹部蔡承穎，而蔡的上手是酒店少爺紀昌佑，紀則是向同酒店康姓及隔壁酒店游姓少爺購入（康與游另案羈押偵辦），而廖姓少年到鐵板燒打工接觸毒咖啡，還轉手賣給吳姓少年中輟生，全案陸續起訴王、蔡、紀，兩少年廖與吳移送少年法庭。

檢警指出，部分打工職場雇主管理鬆散，員工來源複雜，很容易成販毒者入侵熱點。上述廖姓少年今年初才到連鎖店「豪品鐵板燒」打工，原本是很健康的場所，卻是他第一次接觸到毒咖啡，由他的副店長王元宏賣給他，每包300元，4至5月間廖就買了9包毒咖啡，部分轉賣給吳姓少年中輟生，毒資都在他的薪水中扣。

檢方執行「安居緝毒」專案，再從王元宏繼續追，竟是「豪品鐵板燒」西屯段蔡姓幹部，由蔡嫌供貨給他。而蔡嫌的貨源來自某酒店少爺紀昌佑，紀的貨源竟是一起在酒店當少爺的康及游兩人。

這些毒品在打工職場中，在員工及打工學生中形成販毒網，近來，特別值得注意者，有青少年非法打工處所，如擔任酒店少爺、非法陪酒伴遊或其他非法餐飲業等，亦有被藥頭引誘而陷入毒品陷阱之情事。

而蔡嫌是鐵板燒員工，怎會與酒店少爺串聯成毒網，檢警進一步追查發現，蔡男的女友是傳播妹，經常出入紀男的酒店，因而得知紀男有毒咖啡，這個毒網就從酒店業跨入餐飲業，成上下游供貨關係。

檢方已陸續依毒品危害防制條例起訴王、蔡及紀等人，另廖姓、吳姓少年移送少年法庭。

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