自稱喇嘛被控性侵3女 逃中國遭遣返再判刑

楊男自稱喇嘛、活佛轉世，卻被控性侵。（情境照）

2019-11-19 10:33:53

〔記者楊國文／台北報導〕47歲男子楊鎬自稱喇嘛、活佛轉世，15年前和女友人喝酒後竟性侵她，5個月後，被控假藉討論宗教等問題，涉性侵2女，並立即潛逃中國躲匿13年後遭遣返回國。楊涉性侵女友人部份，高等法院上月底判3年4月，高院今再就楊涉性侵2女部份，依兩個強制性交罪判5年徒刑；可上訴三審。

檢警調查，楊男自稱法號「札西德勒」、「拿旺額薩」，2004年6月25日凌晨，32歲的楊男和一名女友人在北市酒館飲酒，佯稱開車載她回家，卻在她上車後將車門鎖住，強行脫掉她的衣褲，性侵得逞，檢方同年11月26日依強制性交罪將他起訴。

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離譜的是，楊男被起訴後的第兩天，即2004年11月28日，邀約對藏傳佛傳有興趣、剛認識女友人到北市一家飯店見面，楊以討論宗教話題為由她到房間，趁機將燈光調暗時，被害人察覺有異欲離去，楊男突然強行擁抱、撫摸她，被害人雖反抗，哭訴「你不要這樣子」，仍遭手指性侵得逞。

4天後，楊男巧遇之前工作認識的一位女友人，邀約她吃晚餐，又帶她到北市同一家飯店房間聊天，深夜時女友人欲離去，卻遭楊強行擁抱，褪去衣、褲後性侵得逞。

台北地院2005年5月審理期間，楊男自知難逃法網，趁機潛逃到中國，北院同年5月底發佈通緝，楊一逃13年之久，直到2018年底，被中國盤查發現違法滯留而將他遣返回國受審。

台北地院先對楊涉性侵第一件女友人案審理，因楊男認罪，並賠償被害人達成和解，今年一月判楊3年4月，上訴後，高院10月30日將上訴駁回。

楊男涉另案性侵2女部份，一審判他5年徒刑，楊不服提起上訴，高院今宣判駁回上訴，依兩個強制性交罪判5年徒刑。楊今未聆判，無法得知他對判決看法。

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