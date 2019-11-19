沒主動給賠償金 法官不准交保延押

台中高分院法官認為蔡男不但有類似前科（被判5年定讞），賠償金不是主動給，不准交保且延押2個月。（示意圖）

2019-11-19 10:18:39

〔記者楊政郡／台中報導〕有攜帶刀械強制性交未遂前科的蔡男，去年在西屯區至善路，纏住獨行婦女，連續偷襲胸部數次，再將女子撲倒在地上下其手，企圖性侵，女子極力反擊，蔡還說「要讓妳舒服」，所幸女子前夫獲報趕到現場才未遂，蔡男被判2年10月，但他上訴求輕判且要求交保，說他已賠償50萬和解，台中高分院法官認為他不但有類似前科（被判5年定讞），賠償金不是主動給，不准交保且延押2個月。

據了解，蔡男2005年在某天深夜，以機車撞倒獨自騎機車女子，再以刀架住女子到路旁草叢，稱若不從即欲殺人，見女子受控制，還稱：「等一下要配合，叫大聲一點，讓我舒服一下」，此案被判加重強制性交未遂5年，並強制監護3年，已服刑完畢且強制監護完畢。

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但惡性不改，蔡男2018年5月24日凌晨2時，在至善路上，看「珍妮」（化名）一人下計程車，蔡從後方跟隨，瞬間出手摸胸一下，即跑離現場。

「珍妮」一時驚嚇無法反應，繼續步行，蔡男像野狗一樣見獵物沒有後援，又繞上前來，再徒手抓捏胸一下，在「珍妮」身旁周遭盤繞、跑動，伺機出手抓摸胸部，自得其樂。

蔡男進一步壓制「珍妮」在地，手伸進衣服內撫摸胸部，還說：「要讓你舒服」等，以下體磨蹭身體，企圖性侵，所幸「珍妮」持續反抗，且已告知前夫（幾分鐘前他一起搭計程車未下車），前夫要她在現場等，前夫即時趕到制止，並報警處理。

此案一審依強制性交未遂罪將蔡判刑2年10月，他上訴稱已與被害人和解，賠償被害人50萬元，也希望讓他交保去醫療院所治病，如讓他交保，願配合定期向警局報到，並由蔡的母親予以監管。

台中高分院合議庭認為，蔡男有類似前科，且50萬還是被害人強制執行才拿到，不是主動拿出來，不足部分是蔡母補足，且看他出庭健康情形，觸犯強制性侵未遂涉嫌重大，羈押原因存在，繼續羈押必要，裁定延長羈押2月。

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