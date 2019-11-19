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嚇人！公園沙坑旁撿到針筒 民憂：還能遛小孩嗎？

埔里鎮有民眾指稱在鎮立圖書館、綜合球場之間的孩童遊憩區撿到帶有針頭的針筒，及可疑男子會尾隨孩童，引起家長重視。（記者佟振國翻攝）

埔里鎮有民眾指稱在鎮立圖書館、綜合球場之間的孩童遊憩區撿到帶有針頭的針筒，及可疑男子會尾隨孩童，引起家長重視。（記者佟振國翻攝）

2019-11-19 08:36:49

〔記者佟振國／南投報導〕孩童的安全真的要格外注意！南投縣埔里鎮有民眾反映，在鎮立圖書館與綜合球場之間遊憩區，有撿到帶針頭的針筒，甚至還有民眾拍下可疑男子的背影，指稱會以奇怪眼神靠近盯視與尾隨孩子，希望家長留意，消息一出引起許多家長憂慮「還能安心讓孩子在這裡玩嗎？」警方獲報展開調查釐清，也為免民眾以訛傳訛，造成恐慌。

埔里鎮立圖書館旁就是藝文中心、綜合球場、鎮立游泳池，是市區重要文教、運動休閒據點，但有民眾在臉書社團「埔里人通通加近來」PO出圖文，指出日前有社區媽媽在圖書館旁的沙坑遊具附近，撿到帶有針頭的針筒，姑且不論是否為吸食毒品的工具，但在孩童聚集的地方出現針頭，安全就令人擔憂。

甚至在綜合球場還有民眾遇到行跡可疑的男子，會以奇怪眼神靠近盯視孩子，會藉故攀談，詢問小朋友年紀多大，甚至騎機車尾隨，民眾也PO出可疑男子的背影，呼籲到這裡運動休閒的親子能注意自身安全，若再發現務必記下男子容貌與車號，消息一出，引起許多家長疑慮「還能安心遛小孩嗎？」

埔里分局獲報已進行調查，初步未發現遺留針頭或針筒，對於民眾憂慮的吸毒、可疑男子等問題，會加派警力於周邊加強機動巡邏。

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