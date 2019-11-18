為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新社花海人潮破百萬 警藉機宣導治安及交通安全

東勢分局利用新社花海人潮，加強向民眾宣導治安及交通等安全。（記者歐素美翻攝）

東勢分局利用新社花海人潮，加強向民眾宣導治安及交通等安全。（記者歐素美翻攝）

2019-11-18 15:36:06

〔記者歐素美／台中報導〕新社花海從11月9日開幕至今，警方粗估賞花人數已達126萬人次，東勢分局看好賞花人數多，把握機會向前來欣賞花海的民眾宣導治安、交通安全等防制要領。

東勢分局分局長陳家銘表示，2019新社花海參觀人潮已破百萬，希望民眾除了欣賞美麗的花海外，也能多多了解治安、交通安全等防制要領，與警方攜手共同創造良好的治、交安環境。

在防制交通事故方面，警方提醒長者在晨間或傍晚視線不佳的時候外出，要穿亮麗鮮艷的衣服，騎乘機車行經岔路口時遵守「慢、看、停」三原則，保護自身安全。

在防制詐騙方面，提醒長者若是接到電話號碼有「+」號，或自稱是檢察官的電話，告知因為涉及刑案，要監管銀行帳戶並交付存款，那就是詐騙集團的電話，請立即撥打165反詐騙電話或者110報警，不要讓詐騙集團輕易騙走自己或子女奉養的辛苦錢。

另外在安居反毒方面，籲請民眾若發現住家附近住戶「有機器長期運轉、作息日夜顛倒、經常傳出異味」等跡象，應立即向轄區派出所通報，建立社區友善通報網與警方共同將涉毒人犯揪出，防止毒品蔓延及新生毒品人口產生，攜手創造無毒、安全的居家環境。

東勢分局利用新社花海人潮，加強向民眾宣導治安及交通等安全。（記者歐素美翻攝）

東勢分局利用新社花海人潮，加強向民眾宣導治安及交通等安全。（記者歐素美翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播