越南女與台男合組應召站 推同鄉下海賣淫讓他獲利2千萬

專勤隊幹員在應召站機房內清查賣淫女的派工紀錄。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-18 15:32:05

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓男子與嫁來台灣、綽號「辣椒」的越南阮姓女子合作經營跨國應召站，陳在台灣設立機房與賣淫據點，阮從自己家鄉招募應召女來台。某些越南女子被騙說來台從事按摩工作，但卻阮推入火坑、逼迫賣淫，不從者甚至還被陳的手下以西瓜刀砍傷，手段惡劣。陳主以低價、年輕為噱頭，利用通訊軟體發送攬客訊息，經手數百位越南女子來台賣淫，去年至今至少獲利2千萬元。

移民署台北市專勤隊指出，30多歲的阮姓女子，多年前嫁來台灣，取得我國身分證後離婚。50多歲陳姓男子則透過一名從事人力仲介友人介紹，輾轉認識阮，陳發現阮在越南的「人脈很廣」，於是與她合作一起經營跨國應召站。

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陳負責在台北市中山區設立機房與賣淫據點，並讓手下成員在新北新莊、桃園龜山的大樓出租套房開「分店」；陳的機房專門在網路上、或以通訊軟體，發送攬客訊息，並以「低價、年輕、越南妹」吸引嫖客上門。

阮則負責與越南同鄉招募越南女子來台賣淫，雖然有些越南女子是真的想來台賺皮肉錢，但有不少人卻是被阮以話術蠱惑，聲稱來台從事按摩工作輕鬆好賺，但實際上卻逼迫她們下海賣淫。

被騙來台的越南女若不願賣淫，陳的手下就以言語恐嚇，或拿球棒、熱融膠條毆打，還有人曾被西瓜刀砍斷腳筋，手段兇殘。為了怕越南女逃跑，陳的手下還會扣押護照、裝設遠端監視器，迫使越南籍女子無法脫離掌控。

專勤隊幹員接獲情資，日前會同警方，兵分多路到雙北與桃園逮人，全案共逮捕陳、阮等犯罪集團成員共18人，並查獲越南籍賣淫女子11人、電腦2台、鎮暴槍2支、瓦斯槍1支、幫派徽章4枚、行動電話68支、記帳本4本等證物。

移民署說，根據陳的帳戶資料發現，他從去年與阮合作經營應召站以來，至少獲利2千萬元，粗估共有數百位越南女子被仲介來台賣淫。陳等人最後被依刑法意圖營利使人性交、傷害、恐嚇、妨害自由、組織犯罪防制條例及人口販運防制法等罪嫌送辦。

專勤隊幹員搜索賣淫據點。（記者王冠仁翻攝）

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