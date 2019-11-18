為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鴛鴦盜網約宅男「假」度春宵 哄洗澡後洗劫一空

在汽車旅館洗劫男網友的蔣姓女子跑步逃離旅館。（記者王俊忠翻攝）

在汽車旅館洗劫男網友的蔣姓女子跑步逃離旅館。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-18 14:26:26

〔記者王俊忠／台南報導〕1名蔣姓女子與任姓男友扮起鴛鴦洗劫盜！蔣女涉在網路聊天室約出男網友到旅館度春宵，還要男網友先去洗澡，男方以為天上掉下來的豔福，不料，蔣女趁機偷走男網友錢財，偕在旅館外等候的任男逃離。警方查出有兩名男子受害，損失兩萬餘元。警方近日循線逮到這對鴛鴦盜，持續追查有無其他男網友受害。

南市警五分局日前接獲王姓與盧姓被害人相繼報案指稱，他們在網路聊天室認識1名女子，彼此以Line互加好友後，女子約被害人到旅館見面度春宵。

該女先後於今年10月23日及11月10日凌晨3時許，與2名被害人相約見面，先到超商買飲料，女子上車後熱情拿飲料給被害人飲用，隨即帶被害人到附近汽車旅館休息，抵達旅館後，女子即催促被害人先去洗澡，被害人見飛來豔福，趕緊脫衣沐浴，獨留女子在房間內休息。

不久被害人隱約聽見開門聲，探頭查看發現女子已不見蹤影，隨即檢查隨身攜帶的物品，赫然發現手機與現金不翼而飛。被害人詢問旅館櫃檯，得知該女子匆忙跑步離開，坐上1名接應男子的機車揚長而去。

警方接獲報案著手調查，查出犯嫌蔣女約出被害人見面後，即由同夥任姓男友全程尾隨到旅館外等候，待蔣女得手後接應逃離。警方調閱旅館外監視影像，查出犯嫌所騎乘的機車車號，於查詢車主訪查比對後通知犯嫌到案。

警方研判這對鴛鴦盜可能會持續犯案，不敢輕忽，全力查緝，於11月16日將這對鴛鴦盜逮捕到案，並持續追查有無其他受害者。警方籲請被害民眾向五分局報案、指認嫌犯併案偵辦，不要姑息養奸。

警方也呼籲民眾，近來歹徒利用網路找尋對象，經由聊天讓被害人失去戒心，誤以為走桃花運，將人約到旅館後洗劫一空，提醒民眾網路世界陷阱多，對異於常理的男女交友關係應謹慎，小心飛來的豔福是禍不是福！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鹹濕對話曝光 甜美女警官︰遭仙人跳
2019-11-04 05:30

鹹濕對話曝光 甜美女警官︰遭仙人跳
澳洲爆乳女星設局「仙人跳」 勒索不成還烙人毆打
2019-11-02 12:01

澳洲爆乳女星設局「仙人跳」 勒索不成還烙人毆打
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
3P援交強索11萬 鴛鴦設局「仙人跳」…沒跳成栽了
2019-10-02 06:19

3P援交強索11萬 鴛鴦設局「仙人跳」…沒跳成栽了
連千毅「黑歷史」曝光 被照「騙」仙人跳慘遭毒打洗劫
2019-09-23 17:05

連千毅「黑歷史」曝光 被照「騙」仙人跳慘遭毒打洗劫
集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播