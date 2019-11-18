鴛鴦盜網約宅男「假」度春宵 哄洗澡後洗劫一空

在汽車旅館洗劫男網友的蔣姓女子跑步逃離旅館。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-18 14:26:26

〔記者王俊忠／台南報導〕1名蔣姓女子與任姓男友扮起鴛鴦洗劫盜！蔣女涉在網路聊天室約出男網友到旅館度春宵，還要男網友先去洗澡，男方以為天上掉下來的豔福，不料，蔣女趁機偷走男網友錢財，偕在旅館外等候的任男逃離。警方查出有兩名男子受害，損失兩萬餘元。警方近日循線逮到這對鴛鴦盜，持續追查有無其他男網友受害。

南市警五分局日前接獲王姓與盧姓被害人相繼報案指稱，他們在網路聊天室認識1名女子，彼此以Line互加好友後，女子約被害人到旅館見面度春宵。

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該女先後於今年10月23日及11月10日凌晨3時許，與2名被害人相約見面，先到超商買飲料，女子上車後熱情拿飲料給被害人飲用，隨即帶被害人到附近汽車旅館休息，抵達旅館後，女子即催促被害人先去洗澡，被害人見飛來豔福，趕緊脫衣沐浴，獨留女子在房間內休息。

不久被害人隱約聽見開門聲，探頭查看發現女子已不見蹤影，隨即檢查隨身攜帶的物品，赫然發現手機與現金不翼而飛。被害人詢問旅館櫃檯，得知該女子匆忙跑步離開，坐上1名接應男子的機車揚長而去。

警方接獲報案著手調查，查出犯嫌蔣女約出被害人見面後，即由同夥任姓男友全程尾隨到旅館外等候，待蔣女得手後接應逃離。警方調閱旅館外監視影像，查出犯嫌所騎乘的機車車號，於查詢車主訪查比對後通知犯嫌到案。

警方研判這對鴛鴦盜可能會持續犯案，不敢輕忽，全力查緝，於11月16日將這對鴛鴦盜逮捕到案，並持續追查有無其他受害者。警方籲請被害民眾向五分局報案、指認嫌犯併案偵辦，不要姑息養奸。

警方也呼籲民眾，近來歹徒利用網路找尋對象，經由聊天讓被害人失去戒心，誤以為走桃花運，將人約到旅館後洗劫一空，提醒民眾網路世界陷阱多，對異於常理的男女交友關係應謹慎，小心飛來的豔福是禍不是福！

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