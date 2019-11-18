3個月詐2600多萬 天道盟背景「桶仔主」竟嫌「業績真差」

胡嫌等人在馬來西亞租豪宅做為詐騙機房。（記者許國楨翻攝）

2019-11-18 15:50:26

〔記者許國楨／台中報導〕有天道盟背景的嚴姓男子當幕後金主，在台操控分布東南亞各國專詐中國人民的機房，3年來詐得金額至少上億元，刑事局中打今天宣布，今年7月先在馬來西亞與該國警方查獲操作機房的胡嫌，8月隨即在台灣逮捕嚴嫌，本月初胡嫌等人陸續押解回台受審，讓檢警完整建構出犯罪結構與機房分佈，卻查出該集團在馬國行詐短短3個月，不法所得達2600多萬，未料嚴嫌竟還嫌「業績真差」，令人氣結。

刑警局中打第六偵查大隊第二隊近2年陸續在國外破獲台灣人設立的詐騙機房，積極追查幕後出資操盤要角，經遣返回台的機房成員幾乎口徑一致，且經查證，鎖定具有天道盟背景的嚴姓男子（29歲，詐欺、組織犯罪前科）藏身幕後操盤監控，106年間虛設公司行號並籌組境外電信詐欺機房，集資後為首當起「桶仔主」（詐團金主的意思）。

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期間嚴嫌以高額不法獲利吸引桃園地區黑道地痞、毒品慣犯加入所屬犯罪組織，接連在台灣、中國、印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等6國以上設立詐騙機房，總計前後有近百名不法分子投入，以每3到4個月為一期轉移陣地的犯罪模式，估計已經詐騙中國民眾上億元。

第二隊隊長徐名谷今天指出，嚴旗下的28歲胡姓頭號大將與多名同夥在今年4月間召集成員，前往馬來西亞柔佛租賃豪宅為機房據點向中國人民詐騙，短短3個月就詐得2600餘萬元，沒想到竟還被嚴嫌斥責「業績真差」。

刑事局7月會同該局國際刑警科與馬來西亞警方，破獲胡嫌設在豪宅的詐騙機房，逮捕胡嫌等7名台籍嫌犯，現場還查獲10餘本中國民眾護照，但中國籍嫌犯已逃逸無蹤；8月間，警方根據落網胡嫌等人資訊，在桃園一處摩鐵逮捕正在吸笑氣開趴的嚴嫌等人，起出現金1239萬餘元、代步的BMW、保時捷名車、勞力士名錶等贓證物，並同步在桃園機場攔捕事蹟敗露從日本返台的共犯。

本月6日，胡嫌等人被馬國遣送出境，刑事警察局派員前往押解回台拘提到案，檢警比對相關犯罪跡證完整建構犯罪結構、機房位置後，將嚴、胡等23人依詐欺與組織犯罪條例等罪嫌送辦，除主要成員已遭羈押，其餘人則分別以10至20萬元裁定交保並限制住居。

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胡嫌等人在馬來西亞租豪宅做為詐騙機房。（記者許國楨翻攝）

胡嫌等人在馬來西亞租豪宅做為詐騙機房。（記者許國楨翻攝）

本月6日，胡嫌（圖中首位）等人被馬國遣送出境，刑事局派員前往押解回台拘提到案。（記者許國楨翻攝）

警方8月間逮捕嚴嫌，起出名車、名錶及現金1239萬餘元。（記者許國楨翻攝）

警方8月間逮捕嚴嫌，起出名車、名錶及現金1239萬餘元。（記者許國楨翻攝）

警方8月間逮捕嚴嫌，起出名車、名錶及現金1239萬餘元。（記者許國楨翻攝）

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