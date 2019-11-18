婆婆過世都不回家奔喪 夫氣憤休妻 法官准離

法官認為，夫妻二人已名存實亡，准予兩人離婚。（記者吳昇儒攝）

2019-11-18 14:16:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆吳姓男子與妻子結婚超過25年，但婚後妻子即對公、婆有言語、肢體暴力行為，還常向鄰居借錢不還，夫妻兩人自2013年為此事爭執後，吳妻離家未歸。吳男母親於今年過世，透過孩子聯繫妻子參加喪禮，吳妻不願返家，還揚言要和丈夫離婚。吳男見婚姻已難維持，提出離婚訴訟。法官認為，夫妻二人已名存實亡，准予兩人離婚。

吳男向法官表示，他與妻子結婚後，發現妻子會對雙親有言語、肢體暴力，且常向鄰居借錢不還，夫妻間常為此事爭執。2013年3月初，又發生口角，妻子就此離家出走，已經超過6年沒回家，沒和自己聯繫，也不知道其去向；直至今年母親過世，才請子女聯繫媽媽，通知她回來奔喪，但她卻不願返家，揚言要離婚，事以至此，兩人婚姻難以維持，希望法官能判准離婚。

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案件審理期間，法院曾通知吳妻到庭辯論，但她均未到場，也未提出書狀為自己做出聲明或陳述。吳男妹妹也出庭作證表示，哥哥與嫂子現已分居，而母親過世時，也未見嫂子回來祭拜；黃姓鄰居也作證，吳妻因欠債離家，之後就不曾看過她，也不知道她的下落。

法官認為，配偶應互相協力保持其共同生活圓滿、安全及幸福，因而夫妻應相互尊重以增進情感和諧及誠摯相處，此為維持婚姻之基礎，若此基礎不復存在，致夫妻無法共同生活，無復合可能者，即應認有難以維持婚姻重大事由存在；吳妻與丈夫爭執後離家已超過6年，兩人未再共同生活，且行蹤不明，兩人關係難以維持，准許兩人離婚。

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