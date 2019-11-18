為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

婆婆過世都不回家奔喪 夫氣憤休妻 法官准離

法官認為，夫妻二人已名存實亡，准予兩人離婚。（記者吳昇儒攝）

法官認為，夫妻二人已名存實亡，准予兩人離婚。（記者吳昇儒攝）

2019-11-18 14:16:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆吳姓男子與妻子結婚超過25年，但婚後妻子即對公、婆有言語、肢體暴力行為，還常向鄰居借錢不還，夫妻兩人自2013年為此事爭執後，吳妻離家未歸。吳男母親於今年過世，透過孩子聯繫妻子參加喪禮，吳妻不願返家，還揚言要和丈夫離婚。吳男見婚姻已難維持，提出離婚訴訟。法官認為，夫妻二人已名存實亡，准予兩人離婚。

吳男向法官表示，他與妻子結婚後，發現妻子會對雙親有言語、肢體暴力，且常向鄰居借錢不還，夫妻間常為此事爭執。2013年3月初，又發生口角，妻子就此離家出走，已經超過6年沒回家，沒和自己聯繫，也不知道其去向；直至今年母親過世，才請子女聯繫媽媽，通知她回來奔喪，但她卻不願返家，揚言要離婚，事以至此，兩人婚姻難以維持，希望法官能判准離婚。

案件審理期間，法院曾通知吳妻到庭辯論，但她均未到場，也未提出書狀為自己做出聲明或陳述。吳男妹妹也出庭作證表示，哥哥與嫂子現已分居，而母親過世時，也未見嫂子回來祭拜；黃姓鄰居也作證，吳妻因欠債離家，之後就不曾看過她，也不知道她的下落。

法官認為，配偶應互相協力保持其共同生活圓滿、安全及幸福，因而夫妻應相互尊重以增進情感和諧及誠摯相處，此為維持婚姻之基礎，若此基礎不復存在，致夫妻無法共同生活，無復合可能者，即應認有難以維持婚姻重大事由存在；吳妻與丈夫爭執後離家已超過6年，兩人未再共同生活，且行蹤不明，兩人關係難以維持，准許兩人離婚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
偷腥還毆妻給小三看 渣男休妻不成反被休
2019-10-29 05:30

偷腥還毆妻給小三看 渣男休妻不成反被休
依 法 論 法／夫外遇責任較大 妻訴離才公平
2019-10-29 05:30

依 法 論 法／夫外遇責任較大 妻訴離才公平
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
不住漏雨百年屋 夫竟休妻
2019-06-10 05:30

不住漏雨百年屋 夫竟休妻
印度男喊3句話就能「聲控休妻」 陋習遭法院判違憲
2017-08-22 17:21

印度男喊3句話就能「聲控休妻」 陋習遭法院判違憲
英國皮膚科權威研發　2關鍵延緩老化

英國皮膚科權威研發　2關鍵延緩老化

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播