大學生賺外快 被毒梟利用來運毒

2019-11-18 12:50:16

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市林姓大學生兩年前數次幫綽號「恐龍王」的陳男領取手機，每次獲得數千元報酬，這次又請他領包裹且代價15萬，裡面竟是13公斤海洛因，被埋伏員警逮捕，林姓大學生被判15年2月，檢警通緝陳男逮捕後，台中地院今依違反毒品危害防制條例罪將陳男判刑16年6月。

判決書指出，就讀中部某科技大學的林姓大學生（24歲），2017年8月在夜店認識綽號「恐龍王」的陳男，陳男看他涉世未深，又缺錢，請他幫忙到通訊行代領手機，每次支付2、3千元酬勞，林男代領幾次，吃到甜投，錢賺得很輕鬆。

請繼續往下閱讀...

陳男發現取得林姓學生信任後，2017年11月再託林姓學生到台中市一棟大樓管理室領取收件人為「陳漢林」的包裹。林姓學生以為又是賺錢機會，3天後前往取貨，當場被埋伏員警逮捕。

林男被逮捕時，在包裹裡取出13公斤海洛因。林供稱，「有懷疑是非法物品，但不知是毒品」，但是已經來不及了，大好前程後悔莫及。

判決書指出，此包裹從泰國寄來，以乳膠枕3箱申請進口，乳膠枕割開是淨重13公斤847公克海洛因，價值上億元，其實同年11月運抵台灣時，海關就已寄以開封查驗發現毒品，不動聲色，依流程繼續運送，在某大樓管理室發現並無收件人「陳漢林」之人，員警決定埋伏等候，就等到林姓大學生來取貨。

林男被捕後坦承犯行，二審判刑15年2月，並供出陳姓男子（38歲），檢警於今年7月16日上午，在台中市烏日區溪南路逮獲陳男，台中地院今天將他判刑16年6月，此案可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法