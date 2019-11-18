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首頁　>　社會

休旅車撞機車拖行還起火 路面長刮痕超驚悚

涉嫌肇逃的休旅車。（民眾提供）

涉嫌肇逃的休旅車。（民眾提供）

2019-11-18 12:06:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區凌晨發生一起驚悚車禍，一名男子不但酒後開車還闖紅燈，結果在路口撞上一輛機車，所幸騎士在碰撞時及時彈飛僅受輕傷，但機車則因卡進休旅車底被拖行了近五百公尺還起火燃燒，地上留下一道長長的刮痕，令人看了怵目驚心，男子隨即被趕到警方壓制，依公共危險等罪嫌究辦。

這起事故發生在凌晨12點多，49歲林姓男子當時駕駛凌志休旅車沿松竹路行駛準備回家，途中行經興安路口時，與一輛沿興路安直行的機車發生碰撞，31歲王姓騎士當場被撞後彈飛，所幸只有手腳擦傷，沒有生命危險，但機車卻因此卡在休旅車底。

而林男肇事後未停車察看反繼續往前行駛，機車就這樣一路被拖行了近五百公尺，休旅車直到下個路口疑因機車摩擦地面產生的火花，加上油箱破裂起火燃燒才被迫停下，消防局獲報出動消防人員後迅速到場滅火，才沒造成更嚴重的火燒車意外，但地上一道長長的刮痕，仍讓人怵目驚心。

警方同時間獲報趕到壓制企圖肇逃的林男時，聞到他身上有濃濃酒味酒測，結果酒測值超過0.70毫克，嚴重超過法定標準值帶回偵辦，林男警訊中供稱，稍早與友人在西屯區海產店喝酒聚餐，原以為慢慢開不會被攔查才冒險開車準備回家，未料行經該路口時因恍神與機車碰撞。

林男說，當下原本要停車察看，卻因機車卡在車底導致煞車系統出問題無法停車，車子才會繼續往前滑行，否認肇逃；警方則說，林男疑闖紅燈才衍生該起事故，全案除依公共危險罪嫌送辦外，也會將休旅車送專業車廠鑑定，釐清是否涉及肇逃再究責。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

機車被卡在休旅車底拖行了近5百公尺。（民眾提供）

機車被卡在休旅車底拖行了近5百公尺。（民眾提供）

機車被卡在休旅車底拖行了近5百公尺。（民眾提供）

機車被卡在休旅車底拖行了近5百公尺。（民眾提供）

地上留下一道長刮痕，令人怵目驚心。（民眾提供）

地上留下一道長刮痕，令人怵目驚心。（民眾提供）

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