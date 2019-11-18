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5旬男騎淑女車環島？流浪6天警助返家

嘉義縣一名58歲的呂姓男子（右），15日隻身出現在霧峰街頭，員警發現詢問，才發現他是失蹤協尋人口，且一路從嘉義騎單車到霧峰。（記者陳建志翻攝）

嘉義縣一名58歲的呂姓男子（右），15日隻身出現在霧峰街頭，員警發現詢問，才發現他是失蹤協尋人口，且一路從嘉義騎單車到霧峰。（記者陳建志翻攝）

2019-11-18 11:38:36

〔記者陳建志／台中報導〕一名住在嘉義縣的58歲呂姓男子，15日傍晚騎著一輛前輪破胎的淑女車坐在霧峰柳豐路、福新路口旁休息，霧峰分局巡邏的員警發現後詢問，呂男表示自己要環島，還說10日從嘉義縣水上鄉出發，途中行經南投、埔里、彰化等地，員警覺得奇怪將他帶回警局，一查後發現是5天前通報的失智失蹤人口，對於呂男騎著淑女車從嘉義騎了1、200公里抵達台中都覺得不簡單，趕緊通知家人到台中將他帶回。

這名58歲呂姓男子，15日傍晚4點50分左右，獨自坐在霧峰柳豐路、福新路口旁，四德派出所巡佐李應政、警員王俊忠巡邏經過發現上前關心，呂男表示前輪破胎，還說自己在騎單車環島，不過員警發現他的隨身僅有簡陋裝備，且對談奇怪，決定將他帶回派出所。

兩人將他帶回警局後仔細詢問，呂男自稱10日從嘉義縣水上鄉騎腳踏車出發，第1天到達嘉義縣太保市，第2天前往南投，第3天去了埔里，第4天又跑去彰化，最後到了霧峰，前後已經6天了，經詢問身分後查詢，發現家人5天前已經通報為失智失蹤人口。

員警發現他6天來在外流浪，三餐飲食不正常，早已經飢腸轆轆，立刻自掏腰包買了麵包、飲料的食物讓他充飢，派出所志工也貼心送上飲用水關心，家人接獲通知後，趕緊從嘉義北上，對於員警熱心協助表示感謝。

員警對於他騎著淑女車，跨越好幾個縣市，騎了好幾百公里都覺得不簡單，不過也提醒家中如有失智或記性不好的老人家，應避免讓他獨自外出，並記得在患者衣物缝上聯繫電話或配戴愛心手鍊，讓發現者能在最短的時間內幫助走失者找到回家的路。

嘉義縣一名58歲的呂姓男子騎單車環島，在外流浪6天，四德派出所員警擔心他肚子餓，買麵包、飲料讓他充飢。（記者陳建志翻攝）

嘉義縣一名58歲的呂姓男子騎單車環島，在外流浪6天，四德派出所員警擔心他肚子餓，買麵包、飲料讓他充飢。（記者陳建志翻攝）

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