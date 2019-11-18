終結遠赴蘭嶼挖墳驗屍！東檢科技偵查指揮中心啟用
［記者黃明堂／台東報導］「蘭嶼發現1人戲水溺水，檢察官透過網路相驗，迅速將遺體發還家屬安葬」！台東地檢署「科技偵查指揮中心」今天揭牌啟用，除了可遠距驗屍，還可運用科技團隊辦案，在立委選舉查賄派上用場。
台東地方檢察署「科技偵查指揮中心」今天由法務部 長蔡清祥、檢察總長江惠民、台灣高等檢察署檢察長王添盛等司法巨頭，與台東檢察長張曉雯等人共啟用，並進行蘭嶼相驗模擬。
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主任檢察官黃榮德透過LINE連繫到蘭嶼分駐所所長翁敬舜，螢幕上顯示蘭嶼榮譽法醫、家屬及一具「安妮」假人，兩地遠距相驗及溝通，針對家屬提出的異議進行說明，確認無犯罪嫌疑，即可進行開立死亡証明程序。
黃榮德說，以前蘭嶼若有非病死亡，檢察官通常要遠赴當地相驗，受制於交通及天氣，有時一拖數日，但蘭嶼人的習俗是要在死亡當天日落前下葬，所以常有檢察官到島後，須開挖取屍相驗的情形。
黃榮德說，科技偵查中心也有助於團隊辦案、遠距取證。組織性、集團性犯罪日益增多，犯罪手法日新月異，檢察官必須採行團隊辦案、科技偵查，才能發揮摘奸發伏之職能，利用科技偵查指揮中心，可透過遠端監視系統同步監看4間偵查庭訊問狀況，並利用團隊辦案系統同時觀看2間偵查庭訊問筆錄，即時勾稽比對筆錄、補充訊問內容，以防串證，且使用遠距攝影傳輸設備，將搜索現場所得之證據立即傳送至中心，充分發揮團隊辦案效能。