終結遠赴蘭嶼挖墳驗屍！東檢科技偵查指揮中心啟用

在東檢科技中心進行蘭嶼遠距相驗。（記者黃明堂攝）

2019-11-18 11:40:09

［記者黃明堂／台東報導］「蘭嶼發現1人戲水溺水，檢察官透過網路相驗，迅速將遺體發還家屬安葬」！台東地檢署「科技偵查指揮中心」今天揭牌啟用，除了可遠距驗屍，還可運用科技團隊辦案，在立委選舉查賄派上用場。

台東地方檢察署「科技偵查指揮中心」今天由法務部 長蔡清祥、檢察總長江惠民、台灣高等檢察署檢察長王添盛等司法巨頭，與台東檢察長張曉雯等人共啟用，並進行蘭嶼相驗模擬。

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主任檢察官黃榮德透過LINE連繫到蘭嶼分駐所所長翁敬舜，螢幕上顯示蘭嶼榮譽法醫、家屬及一具「安妮」假人，兩地遠距相驗及溝通，針對家屬提出的異議進行說明，確認無犯罪嫌疑，即可進行開立死亡証明程序。

黃榮德說，以前蘭嶼若有非病死亡，檢察官通常要遠赴當地相驗，受制於交通及天氣，有時一拖數日，但蘭嶼人的習俗是要在死亡當天日落前下葬，所以常有檢察官到島後，須開挖取屍相驗的情形。

黃榮德說，科技偵查中心也有助於團隊辦案、遠距取證。組織性、集團性犯罪日益增多，犯罪手法日新月異，檢察官必須採行團隊辦案、科技偵查，才能發揮摘奸發伏之職能，利用科技偵查指揮中心，可透過遠端監視系統同步監看4間偵查庭訊問狀況，並利用團隊辦案系統同時觀看2間偵查庭訊問筆錄，即時勾稽比對筆錄、補充訊問內容，以防串證，且使用遠距攝影傳輸設備，將搜索現場所得之證據立即傳送至中心，充分發揮團隊辦案效能。

蘭嶼分駐所所長翁敬舜透過視訊說明案情。（記者黃明堂攝）

台東地檢署主任檢察官黃榮德介紹透過科技掌握不同檢察官偵訊實況。（記者黃明堂攝）

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