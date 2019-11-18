菜鳥女工隨身錄音蒐證 控科技大廠16名同事職場霸凌

工作生產線女作業員。情境照與事件無關

2019-11-18 10:28:41

〔記者蔡清華／高雄報導〕任職於高雄市一家科技大廠的吳姓女子，不滿不斷遭受同事及上司敵視、嘲諷、及霸凌，還被記了2大過、2小過，瀕臨解僱邊緣身心受創，她隨身錄音，錄下與上司同事爭執對話，對16名同事提告損害賠償，求償129萬元，橋頭地院審理認定，僅其中1名被告侵害其名譽權判賠1萬元，其餘之訴駁回。

高雄市這家員工500人的科技公司，2015年8月吳姓女子受雇擔任現場品管人員，吳女訴狀指稱，上班不久不斷受同事及上司敵視、霸凌，曾檢附相關證據資料向上層反映，但公司管理階層均無視其請求，還未經法律程序、釐清事證，隔年8月遭公司記2大過、2小過，她雖提出申訴但1年來均無下文。

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吳女指控，人事主管還對她說，「還有人比妳被欺壓更嚴重」、「妳私下錄音、妳很卑鄙」，陳姓同事指責她浪費公司資源當眾咆哮罵她「你是在靠參！」另，高姓女同事，辱罵她「瘋狗在吠！」、「欠揍嘛！」，還有同事捏造她逼迫同事向她下跪。還有多名同事在通訊軟體聊天室群組內，公開罵她「公三小？」、「北妻喔」等。

被告同事反駁指稱，吳女未按規定程序作業，致生產線停機2小時，還無故跟拍員工，辱罵其為「醜女」，且一直用錄音對待同事，引發同事間緊張對立，破壞工作秩序。

公司主張，對她的處分是經過評議委員會決議，認定吳女確實有對同事重大侮辱及不遵從主管人員合理指揮監督，公司合法行使人事管理權，並非職場霸凌。

橋頭地方法院審理後，認定僅高姓女同事辱罵她「瘋狗在吠！」等語侵害其名譽權判賠1萬元，對其餘15名被告之訴均不可採予以駁回。吳女不服已提起第二審上訴。

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