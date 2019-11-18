幫想當市代會主席的代表賄選 營造業者1審判3年8個月

南投地院法官，近日判處幫想當主席的市代賄選游姓男子，有期徒刑3年8月。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-18 08:53:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣從事營造業的游姓男子，去年10月下旬，幫有意更上一層樓當主席某南投市民代表，各拿10萬元到當選呼聲高的兩名市代候選人家中，由兩人不知情的家人代收，1個當場拒收，1個由候選人通知其來把錢拿走。南投地院近日將游男以違反選罷法的行求賄賂罪名，判處有期徒刑3年8個月，褫奪公權4年。

南投地院法官在判決書中指出，南投市這名游姓營造業者，提早為某位想當南投市代會主席的代表布局，在選舉投票前20多天，即去年10月28日傍晚，到預測會選上的候選人家中送錢。

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游男當天先到廖姓候選人家中，告訴該代表的母親：「其老大要他來問主席有無主持人選，若沒有請支持某某人。」，隨即拿出10萬元給該候選人的母親，惟遭該候選人母親拒絕。

游男隨後再請某市代候選人陪同，到另一名蔡姓候選人家中，拿10萬元給該候選人家人請其代轉，該家人一直拒收，游男即說與候選人講好了。蔡姓候選人返家後，即要游男把錢拿回去。

游男矢口否認他是幫某名有意選主席的人賄選，拿錢是要贊助兩名候選人選舉經費，但兩名候選人的家人指證歷歷。

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