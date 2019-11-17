悲歌！ 4子女不理病危八旬父 竟聯手設局轟父出家門

羅姓老翁現在與李姓妻子在外租屋居住。（記者王冠仁攝）

2019-11-17 23:13:03

〔記者王冠仁／台北報導〕八旬羅姓老翁多前年喪偶且罹患慢性病，他指控，他曾病危，但4名子女卻不理會醫院發出的病危通知；羅認為子女不孝，住院2個月後撿回一命，於是與老來作伴的鄰居李姓婦人結婚，還贈送房產。羅說，他子女對此不滿，設局騙他簽不明文件不成，4人居然聯手將他趕出家門。

羅姓老翁說，他早期經營汽車維修廠、投資股市，多年前與妻子在台北市四平商圈買房居住，還在基隆置產出租。2013年元配過世，他身體健康走下坡，他老來孤單沒伴，於是與鄰居李姓婦人交往，李也願意照顧他。

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不過，去年羅命危， 4子女卻沒人理會醫院發出的病危通知。2個月後他撿回一命後，為避免沒「親屬」簽相關文件，於是與李結婚，並將基隆店面送給李，要李賣房，所得供兩人開銷。

羅翁指控說，4子女對此不滿，日前他長女將羅帶去咖啡店簽不明文件；他不願，返家後4子女現身，要他與李搬出去。羅當時坐輪椅，長子拉他雙手，次子在後推，長女、次女在旁叫罵；他來不及拿常用藥物與衣物，住3天旅館想返家拿，卻發現門鎖被換。

羅說，四平商圈房子當初是他買給元配，但元配過世後被次女「搞鬼」，變成他與4子女各持有5分之１；他子女以持有5分之4「較多數」為由，要將該處出租收租才趕他出門。他如今只能與李在外租屋居住，但他嚥不下這口氣，已請律師立狀告4子女強制與傷害。

羅長子對此回應，父親病危兄弟姊妹都有去醫院探視、照料，他當初還做生意幫忙還四平商圈房產的房貸。他質疑李女以親近、照顧、辦結婚的方式，想騙取父親財產。

羅姓老翁說，他4子女將他趕出家門。（記者王冠仁攝）

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