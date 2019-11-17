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醉駕駛撞警局「侵門踏戶」 網友揶揄：來自首的

自小客衝破電動鐵門後，撞進警局內才停住。（民眾提供）

自小客衝破電動鐵門後，撞進警局內才停住。（民眾提供）

2019-11-17 19:58:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子凌晨酒後開車，結果整輛車失控撞台中市警局側門，將鐵門撞凹、直接衝入警局內，「侵門踏戶」行為除驚動員警警戒，經媒體披露後也引起熱議，有網友說，在台灣喝酒後，這麼「愛警察」的應是頭一個，也有網友揶揄，自投羅網，人家是來自首的。

據了解，張男凌晨三點多開車沿西屯區文心路行駛準備右轉大隆路時，疑因酒後注意力不集中加上車速過快，整輛車竟失控打滑後直接高速朝平日未開放的市警局側門撞去，他雖試圖緊急轉向仍來不及，只見整輛車瞬間橫移甩尾後撞上，當場將電動鐵門撞到凹陷，撞進警局內才停住的自小客車尾也因此毀損。

巨大撞擊聲頓時引起負責機關安全的保安大隊員警注意，隨即警戒並通報轄區分局對渾身酒味的張男酒測，結果酒測值嚴重超標被送辦，同時間也驚醒附近住戶查看向本報爆料。

而全案經批露後立即在網路引發「投案來著」、「自動送上門的禮物」、「自投羅網」、「人家來自首的」、「自投羅網」等熱議，有網友說，真是標準的天堂有路你不去，地獄無門撞進來!在台灣喝酒後有這麼愛警察的，他應該是頭一個，也有網友揶揄「大膽！！撞太歲爺」、「是自殺式恐攻嗎」、「麥當勞歡樂送」，令人莞爾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

負責機關安全的保大員警立即上前警戒。（民眾提供）

負責機關安全的保大員警立即上前警戒。（民眾提供）

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