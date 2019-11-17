慶生趴後硬上女同學 男大生賠錢和解仍判3年

蘇姓男大學生前年慶生後帶1名女同學返家，涉嫌霸王硬上弓性侵得逞。（情境照）

2019-11-17 19:39:46

〔記者黃建華／高雄報導〕蘇姓男大學生前年慶生後帶1名女同學返家，涉嫌霸王硬上弓性侵得逞，一審被依強制性交罪判處3年2月徒刑；蘇男不服上訴，高雄高分院考量二審期間蘇男再賠20萬元給被害女同學，撤銷原判，改判刑3年，本案仍可上訴。

判決指出，蘇姓男大學生2017年12月24日晚間在KTV辦慶生派對，邀請女同學等多人出席，結束後蘇男藉口要送1名女同學先回他家，天亮再載女同學去學校，女同學因此隨他返家。翌日凌晨3點多，蘇竟獸性大發，在房間內強行性侵這名女同學得逞。女同學哭著打給另名朋友求救，友人抵達蘇男住處後，隨即報警。

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蘇在法院審理時承認犯行，並積極找女同學談和解事宜，2018年1月間就讓女同學簽下和解書，不過一審合議庭發現，女同學是因母親的傳統觀念，擔憂性侵的事被別人知道會有2次傷害，才簽下和解書，加上考量女同學還說「內心當然希望XXX能被判重一點，但既然都和解了，就尊重法院判決」，一審江蘇男判3年2月。

蘇男認為判太重上訴，二審期間又允諾賠償20萬，女大生接受和解，高雄高分院因此撤銷原判，改判有期徒刑3年。蘇男雖請求緩刑，但因所判的刑度超過2年，不符緩刑要件。本案可再上訴。

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