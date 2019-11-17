只因路人長的像前女友… 色男竟環抱襲胸摳下體

基隆地方法院近日審結，認為洪男因罹有思覺失調症，辨識行為能力降低，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間保護管束，並需完成精神治療。（記者吳昇儒攝）

2019-11-17 15:37:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名洪姓男子與女友分手後心情不佳，今年3月在基金一路某巷口，看見女性路人，竟起色心，從後方環抱對方還伸手抓胸摳下體。熱心民眾看見後，將兩人拉開並報警處理。基隆地方法院近日審結，認為洪男因罹有思覺失調症，辨識行為能力降低，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間保護管束，並需完成精神治療。

檢警調查，案發當時被害女子走在路上準備返家，突然被洪男從背後環抱，直接用手抓住胸部，另一隻手還猛摳下體，兩人拉扯後倒在路上，洪男仍不罷手；一名熱心的蔡姓男子見狀，趕緊將兩人拉開，報警處理，過程均被附近的監視器清楚拍下。

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洪男向法官承認犯行，並稱因被害女子長的像自己的前女友，誤認對方身分，才會對她環抱襲胸。

法官認為，洪男因罹患思覺失調症且有輕度智能障礙，犯案時受到精神症狀影響，犯後均承認犯行，且有意賠償被害人，卻因分期方式未能達成和解；考量他犯後態度尚佳、無業、家境普通等因素，加上罹有精神疾病得減輕其刑，判處他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，但洪男因罹病而犯案，就算服刑也難改善其行為，故予以緩刑２年，緩刑期間保護管束，並需進精神病院接受治療。

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