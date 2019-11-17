債都還清還潑尿砸店 警逮新竹幫派份子

監視器拍下彭男率眾砸店。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-17 15:36:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋1家臭豆腐店家，因老闆的家人在外欠下300萬債務，好不容易終於清償，但債主似乎貪得無厭，竟又找來新竹當地幫派「三光幫」前往討債，多次砸店不說，還網店家潑尿示警，造成該臭豆腐店家生意快要做不下去。警方獲報循線鎖定以51歲彭姓男子為首的三光幫分子，一共4人遭警方逮捕歸案。

據悉，委託三光幫的55歲盧姓女子與被害人早已白紙黑字表示雙方債務關係已結束，300萬元已還清，但盧女仍舊巧立名目要討更多錢，這就找上了新竹的幫派三光幫來幫忙。已彭男為首的一眾三光幫份子在今年10月上旬與中旬分別前往臭豆腐店面持球棒砸店共2次，該月底又對店家潑尿，臭味四溢非常噁心。

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店家不堪其擾只能報警求援，警方立刻組成專案小組，蒐集相關犯罪事證後，鎖定新竹地區的幫派份子涉案，前天清晨持搜索票及拘票，直搗新竹縣市，將涉案的彭男等4名惡煞悉數逮捕歸案，另也扣下作案用的球棒、安非他命、吸食器等證物。

警方調查，光幫過去主要以暴力討債、強行插股維生，其他三光幫份子也曾強要汽車旅館打折，方便幫眾作樂，不從即砸店暴力恐嚇、潑灑油漆、屎尿及餿水，曾遭新竹警方提報治平。而彭男等人於偵訊時承認涉案，訊後警方依組織、毒品等罪嫌將這4移送法辦。

監視器拍下彭男在店面潑尿。（記者徐聖倫翻攝）

警方將彭男等人逮捕歸案。（記者徐聖倫翻攝）

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