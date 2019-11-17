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首頁　>　社會

衝動哥賞車討吃冰淇淋不成 竟3度砸BMW展間...

台北地檢署。（資料照）

台北地檢署。（資料照）

2019-11-17 13:31:38

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市林姓男子去BMW展示中心賞車，索討冰淇淋不成，竟氣憤翻倒市價3千元的玻璃水壺，之後兩度返回展間咆哮，大鬧展間3次，每次都推倒要價近3萬元的玻璃展示架，吃上毀損官司；此外，他還曾在加油站、路邊及社區住處尋釁；台北地檢署依毀損、恐嚇、強制及公然侮辱等罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，今年4月19日下午3時許，林男前往北市中山區的BMW展示中心賞車時，向櫃台工作人員索討冰淇淋不成，竟憤而隨手翻倒吧台上的玻璃水壺，展示中心副理出面制止，他卻不罷手，繼續推倒放在門口的玻璃展示架，導致展間滿地都是碎玻璃。

隔月的5月4日早上10時許，林男再次前往展間聲稱要找人，工作人員沒回應，他竟又暴怒，第2度推倒門口的玻璃展示架後離去；同月31日晚上8時許，他第3度至展間稱要找主管理論，尋人未果，再次推倒玻璃展示架，展間只好報警提告。

林男情緒失控鬧事的劣跡不只這3次，今年5月14日凌晨4時許，他開車到加油站，看加油站員工不爽，竟推開加油站員工，並撩起衣袖作勢打人，過程中還辱罵五字經，嗆說：「我要烙人來打你」等語；之後他加完油離開不到50分鐘，又折返恐嚇加油站，稱要找人痛毆。

屢次鬧事的林男，還因不明原因破壞外甥女停放在他家社區的機車，於今年6月25日至7月2日間，偷偷將疑似自來水的黃褐色不明液體，灌入機車排氣管內，導致機車損害無法發動。

此外，今年6月30日，他涉嫌持鐵撬破壞住處社區的路燈燈桿、花圃及地磚，還在地磚上噴紅漆而被管委會提告；另外，他7月9日深夜開車行經北市中山北路3段，只因不滿重機騎士騎在快車道上，竟逼車攔停騎士，飆罵五字經叫囂說：「你白牌ㄟ」，因此被騎士報警提告。

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