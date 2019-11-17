連開仇家2槍急投案想減刑 無奈仇家跑更快先報案

（示意圖／記者黃建華攝）

2019-11-17 12:54:36

〔記者黃建華／高雄報導〕屏東一名塗姓男子與張姓男子發生金錢糾紛，去年4月7日深夜在潮州鎮一處超商前，持槍朝張男的汽車連開2槍，塗男逞兇後帶槍向潮州警分局光華派出所投案，遭屏東地院判刑3年8月;塗男不服上訴，主張他是投案，應適用「自首」減刑要件，並反指對方開車要撞他，才開槍自衛，但高雄高分院審理認為，塗男投案前，張男已先一步向中山派出所報案，並指證是遭塗男開槍，塗的投案並不符合「自首」減刑要件，駁回其上訴。仍可上訴。

判決指出，塗姓男子去年3 月上旬某日，在屏東縣高屏大橋下方產業道路旁小廟外，以新臺幣 1 萬2 千元價格向身分不詳者購買具殺傷力之改造手槍1 枝及具殺傷力之非制式子彈7 顆。

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同年4 月7 日23時30分許，塗男因與張男有金錢糾紛，塗男帶槍、彈，至屏東潮州鎮一處超商前，朝張男駕駛的汽車開槍射擊2 發子彈，其中1 顆子 彈擊中該小客車左後車門，另 1槍未擊中車體。

張姓被害人駕車逃離，立刻向潮州警分局中山路派出所報案，塗男開槍逞兇後也自行帶槍至潮州警分局光華派出所投案。

屏東地檢署將塗男依違反槍砲罪嫌起訴後，屏東地院一審將他判刑3年8月。

塗男不服上訴，並主張他是投案，應適用「自首」減刑要件，並反指對方開車要撞他，才開槍自衛。

不過，高雄高分院審理認為，塗男投案前，張男早已先一步向中山派出所報案，並指證是遭塗男開槍，因此塗向光華派出所的投案，並不符合「自首」減刑要件，駁回其上訴。仍可上訴。

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