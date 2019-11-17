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日領5千！女學生商旅打工驚聞「殘廢澡」喘息聲 報警直搗淫窟

高雄檢警根據2名高職女生檢舉，破獲一處以商旅為掩護的淫窟。（記者洪臣宏翻攝）

高雄檢警根據2名高職女生檢舉，破獲一處以商旅為掩護的淫窟。（記者洪臣宏翻攝）

2019-11-17 12:01:15

〔記者黃建華／高雄報導〕2名高職女學生去年逛街，看到「免經驗、日領5千」的宣傳單，前往前金區某商旅應徵暑期打工，卻聽到男女巫山雲雨喘息聲，直覺是淫窟，當下逃離並向警方檢舉，檢警因此查獲這個以商旅為掩護的淫窟，旗下有越南籍、台灣籍應召女10人賣淫，並提供「毒龍」、「殘廢澡」、「雙飛」等特殊性服務，高雄地院一審將涉案業者任姓夫妻及員工共4人依圖利容留性交、猥褻等罪分別判處2年4月到1年不等有期徒刑，皆可易科罰金。可上訴。

判決指出，53歲的任姓男子2018年3月起，向不知情之林男承租前金區某大樓6、7、8 樓，經營商旅作為應召站，並雇用郭男、李男分別擔任現場經理、房務人員，任妻李女則負責拍攝從事性交易之女子宣傳照上傳至LINE群組、發放薪水給從事性交易之女子。

據了解，去年6月間，2名高職女生在六合夜市逛街，因看到應徵暑期打工的宣傳單，載明「服務業、日領5千」的高薪誘惑，前往應徵，發現商旅房間內處處傳來女子嬌喘浪叫，意識到誤入應召站，立刻找藉口說要打電話，逃離現場，向警方報案。

檢警因此在8月16日動員50多警力發動搜索，逮到2名越南籍女性正從事性交易，另有4名台籍、8名越南籍的21至38歲應召女在休息室候客，但沒發現未成年少女，並起出現金55萬餘元、電腦、手機、監視器等證物。

檢警查扣到越南籍、台灣籍應召女子等10人的交易紀錄外，其中一名紅牌應召女2個月就接客多達156次。

檢警並起獲該店印製有標明旗下應召女子身材（包括罩杯、乳暈、顏色）等姿色及提供輕功、奶砲、冰火、顏射、後門、殘廢澡、雙飛等服務項目，供尋芳客挑選，性交易價碼從1800至3000元不等。

高雄地院一審將涉案任姓夫妻及郭、李等員工共4人，依圖利容留性交、猥褻等罪分別判處2年4月到1年不等有期徒刑，皆可易科罰金。可上訴。

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