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首頁　>　社會

拿槍抵債卻不能擊發 豬隊友一通抱怨電話全GG了！

（示意圖／記者黃建華攝）

（示意圖／記者黃建華攝）

2019-11-17 11:23:47

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名還在讀大學夜間部、白天在工地當監工的顏姓男子，前年從朋友處弄到1把改造手槍與10發子彈，交給邵姓少年抵償債務，邵姓少年試射2發無法擊發，打電話跟顏男反映「怕是子彈火藥濕了」，顏男還抱怨「電話中怎麼講這麼白」，沒想到全遭苓雅警分局監聽，隔天少年就被捕，供出槍彈來自顏男，高雄地院一審將他依涉犯非法賣槍判刑6年半，併科罰金5萬元。可上訴。

判決指出，顏姓男子前年5月16日從朋友處弄到1把JP915改造手槍、10發子彈，涉嫌在翌日凌晨於前鎮區某國小將槍、彈轉交給邵姓少年，用以抵償其積欠邵姓少年貸款代辦佣金新臺幣3 萬餘元的債務，並要求邵男另行包一個5000元紅包給他。

未料，剛好苓雅警分局另案在調查及監聽邵姓少年，顏男聲稱到屏東找師傅趕工作出的「鐵仔」約邵姓少年在某國小交付的談話內容意外被警方監聽到。

邵姓少年取得槍械後表示，過幾天要處理事情，但因試射無法擊發，5月20日打電話向顏男反映 那支東西怪怪的，昨天要開開不出去」、 「怕是子彈火藥濕了」等語。顏男還抱怨邵男說，電話中「怎麼講這麼白」，但還是指導邵姓少年把子彈拿去用吹風機烘烤。

殊不知，兩人通話內容全被警方給監聽側錄，邵姓少年第二天（5月21日）晚間就被警方逮捕，起獲改造槍械與子彈（另行移送少年與家事法庭審理）。

顏男之後也被警方逮捕，顏男一度辯稱，交給邵姓少年的槍是瓦斯鋼瓶擊發的BB槍，但警方以監聽譯文中邵姓少年都講到「怕是子彈火藥濕了」加以駁斥。

法院審理時，因邵姓少年指證從顏男取得的槍彈是真槍，並供稱顏男介紹多人向他貸款抽成，但須另付3萬多元佣金給他，而槍是用來抵償顏男要給他的佣金。

由於監聽譯文中並有顏男向邵姓少年索取紅包5千元，聲稱要轉給製槍師傅，法官認定其實是顏男要自己牟利，合議庭將顏男依涉犯非法賣槍判刑6年半，併科罰金5萬元。可上訴。

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