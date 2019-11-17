七旬婦迷途徘徊街頭 五福警所助返家

警方以人臉辨識系統查出魏姓老婦人的身分，通知家人領回，避免迷途老婦流落街頭。（記者黃建華翻攝）

2019-11-17 10:17:22

〔記者黃建華／高雄報導〕一名7旬老婦疑因失智迷途，呆立街頭數小時，好心路人發現報警，五福二路派出所員警問老婦名字、住址都閉而不答，警方以人臉辨識系統總算比對出75歲魏姓老婦的身分，通知家人前來派出所領回，讓老婦人免於流落街頭，也讓正急於找人的家屬如釋重負。

前（15）日約15時許，新興分局五福二路派出所警員張庭榕、警員孫瑋齡於轄內巡邏，獲報民生一路有婦人疑似迷路，警員立刻前往，發現路邊有一名老婦人被兩三名路人圍住，熱心詢問婦人有沒有需要協助，原來其中一民眾稱到該處銀行辦事情，進銀行前看到婦人站在路邊，沒想到事情辦完已經過了一個多小時出來婦人還是站在原處，表情迷惘，才報警請警方協助。

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警員孫瑋齡上前詢問婦人知不知道自己的名字、要去哪裡、家的地址等，婦人均閉口不言，警員怕婦人體力不堪負荷，便先請婦人到派出所休息，並用人臉辨識系統順利查到魏姓婦人（75歲）的資料，立刻聯絡迷途婦人的家人。

魏婦的兒子很快就到派出所，看到媽媽平安無事鬆了一口氣，稱自己一直在家裡附近找人，沒想到母親竟然自己走到新興區，很感謝警方的協助，警員也建議家人能幫婦人申請愛心手鍊，如果再有類似情形發生能更快聯繫到親屬。

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