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為修一台冷氣 老哥甩棍K頭 老弟告上法院

為了修一台冷氣，經營餐廳的陳姓兄弟檔因此鬩牆。（資料照，記者王捷攝）

為了修一台冷氣，經營餐廳的陳姓兄弟檔因此鬩牆。（資料照，記者王捷攝）

2019-11-16 23:37:12

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子與胞弟兩人合夥開餐廳，由陳男負責餐飲、胞弟負責管理，不過因為幾年工作下來，陳男漸漸不滿胞弟管太多，自認只要料理好吃客人自然會來，而胞弟也不滿陳男對口味要求太鬆散，兩人常為經營餐廳吵架，去年餐廳的空調壞了，陳男認為胞弟負責管理，應該由胞弟來支付修理費，不過胞弟認為餐廳費用應該共同支出，兩人大吵一架，陳男忍不住拿甩棍一棍打中胞弟的頭，胞弟因此怒告家暴傷害，陳男則因此被判拘役30天。

據了解，30多歲的陳男與胞弟自從開了餐廳以後就爭吵不斷，由於胞弟負責管帳，任何細微的支出都要算進帳目，所以讓個性較豪爽的陳男覺得不滿，常為了經營餐廳的問題吵架，連長輩都管不住，去年12月，兩人又為了冷氣維修費到底誰該出錢吵起來。

陳男認為，胞弟管帳因此應該要由胞弟付錢，他是管採買跟料理，所以錢不應該由他來出。不過胞弟卻說，餐廳是兩人共同經營，應該兩人各出一半，但沒想到讓兄弟倆翻出舊帳，陳男覺得吵不過胞弟，因此就抽出甩棍，一棍打在胞弟頭上，讓胞弟眼鏡、手機都受損。

陳男的胞弟考慮很久，在今年1月初決定報案，但在報案後，遇到刑法第277條的傷害罪修法，最高徒刑從3年調整到5年，罰金則從1千元提高到50萬，起初讓陳男很擔心，不過法官依刑法第2條規定，在犯案後法律若有變動，必須要以行為時的法律，但行為後的法律有利於犯嫌時，適用最有利於犯嫌的法律，因此認定陳男適用修法前的傷害罪，判拘役30天。

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