連千毅注意了！網賣假貨會被重判

LV精品價值不斐，也成為仿冒的對象，有男子在網路上販賣2只假LV名牌包，被法官重判。（彭博）

2019-11-16 23:46:49

〔記者吳政峰／台北報導〕賣了2只假LV（Louis Vuitton）包，男子被法官重判！一名莊姓男子前年在臉書社團販賣LV包，一名臉友交付3萬元後驚覺拿到假貨，報警處理，惟莊男不知收斂，仍以相同伎倆騙財，與另一名臉友相約1.3萬元面交，當場遭到識破，扭送派出所處理，莊男稱要以6萬元和解，換取新竹地院輕判50日，但事後未履行承諾，智慧財產法院改依加重詐欺罪重判1年3月，可上訴。

莊男2017年11月間某日，於臉書網頁「二手名牌保證真的」以「邱宇浩」暱稱刊登販賣「LV」真品手提包訊息，一名臉友有興趣，以臉書私訊莊男，雙方約定3 萬元面交，莊男拿到錢後隨即離去，該名臉友仔細檢視該手提包後發現品質粗糙，始知受騙。

請繼續往下閱讀...

莊男食髓知味，於同一網頁以「李凱翔」暱稱刊登販賣「LV」皮夾訊息，另名臉友亦私訊聯絡，約定1萬3000 元於2017年12月2 日下午2時許在竹北車站後站面交，臉友檢查商品時發現東西為假貨，未交付貨款，莊男見詐欺犯行敗露，拔腿就跑，當場被臉友與其友人逮住，送到竹北派出所報案。

莊男開庭時表示願以6萬元和解，並當庭支付3000元和解金，新竹地院依普通詐欺罪判拘50日，惟事後未履行和解條件，檢察官因而上訴求改判。

智財法院發現，莊男在臉書賣假貨，觸犯的不僅是詐欺，而是透過網際網路對公眾散布而犯之加重詐欺罪，屬1年以上7年以下有期徒刑，原審適用法規有誤，應予撤銷。

智財法院指出，莊男素行不佳，並非無謀生能力，卻不思以合法管道賺錢，靠賣仿冒品獲利，被逮時允諾要與被害人和解，至今卻未履行和解條件，審酌後判加重詐欺1年2月、加重詐欺未遂7月，應執行有期徒刑1年3月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法