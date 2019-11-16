為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

脫衣舞孃》脫衣舞孃、舞團多好賺？ 超乎你想像

歌舞廳業者為了吸引客人上門，海報上都會印上脫衣舞孃穿著清涼的火辣照片。（記者鄭旭凱翻攝自廣告海報）

歌舞廳業者為了吸引客人上門，海報上都會印上脫衣舞孃穿著清涼的火辣照片。（記者鄭旭凱翻攝自廣告海報）

2019-11-17 06:09:00

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕40年前裝扮成「瑪麗蓮夢露」充當脫衣舞孃的蘇坤霖表示，脫衣舞孃的生活很辛苦，但薪水非常高，每一場至少就有3500元，一天跑5.6場就有2萬元左右，是一般工人一個月的薪水1500元的13倍，他經營舞團時的獲利更高，曾經一個月賺進85萬元。

蘇坤霖說，當年的歌舞團的員工一個月的薪水是1500元，歌手每一場700元，而脫衣舞孃每一場的演出基本是3500元，如果有「全露」的演出，一場更高達5000元，一天進帳2.3萬元，相當誘人。

因為有三點不露的規定，脫衣舞演出時都會有警察站崗，少數的脫衣舞孃會在最後關頭走到舞台的邊角快閃露一下，所以，內行人不會在舞台中央看表演，一定躲在最前排的邊角地帶，最後才機會「看到最想看的秘密」。

李姓民眾表示，當年脫衣舞風糜全台灣，廟會野台戲、康樂隊、婚禮場合都流行，甚至喪禮也有人請脫衣舞表演，理由是死者生前就很愛看，脫衣舞通常是最後壓軸，有些舞團最後會邀請一名幸運民眾上台，隨即放下舞台簾幕，讓觀眾以為有機會看到三點全露，他曾被拉上台再放下簾幕，結果什麼都沒讓他看，根本是騙人的噱頭。

脫衣舞孃穿著清涼，吸引客人買票參觀捧場。（記者鄭旭凱翻攝自廣告海報）

脫衣舞孃穿著清涼，吸引客人買票參觀捧場。（記者鄭旭凱翻攝自廣告海報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
脫衣舞孃》永遠看不到那3點 反串脫衣舞孃暴紅
2019-11-17 06:07

脫衣舞孃》永遠看不到那3點 反串脫衣舞孃暴紅
脫衣舞孃》差點遭「運將」性侵 結局讓大家笑歪
2019-11-17 06:02

脫衣舞孃》差點遭「運將」性侵 結局讓大家笑歪
揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅

揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅
脫衣舞孃》紅極一時台版夢露 40年後現身竟然是...
2019-11-17 06:00

脫衣舞孃》紅極一時台版夢露 40年後現身竟然是...
扯！ 慶祝國定節日 俄國女警官邀脫衣舞孃表演被解職
2019-02-25 23:55

扯！ 慶祝國定節日 俄國女警官邀脫衣舞孃表演被解職
仁義重劃15萬簽約買2-3房

仁義重劃15萬簽約買2-3房

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播