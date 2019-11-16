脫衣舞孃》脫衣舞孃、舞團多好賺？ 超乎你想像

歌舞廳業者為了吸引客人上門，海報上都會印上脫衣舞孃穿著清涼的火辣照片。（記者鄭旭凱翻攝自廣告海報）

2019-11-17 06:09:00

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕40年前裝扮成「瑪麗蓮夢露」充當脫衣舞孃的蘇坤霖表示，脫衣舞孃的生活很辛苦，但薪水非常高，每一場至少就有3500元，一天跑5.6場就有2萬元左右，是一般工人一個月的薪水1500元的13倍，他經營舞團時的獲利更高，曾經一個月賺進85萬元。

蘇坤霖說，當年的歌舞團的員工一個月的薪水是1500元，歌手每一場700元，而脫衣舞孃每一場的演出基本是3500元，如果有「全露」的演出，一場更高達5000元，一天進帳2.3萬元，相當誘人。

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因為有三點不露的規定，脫衣舞演出時都會有警察站崗，少數的脫衣舞孃會在最後關頭走到舞台的邊角快閃露一下，所以，內行人不會在舞台中央看表演，一定躲在最前排的邊角地帶，最後才機會「看到最想看的秘密」。

李姓民眾表示，當年脫衣舞風糜全台灣，廟會野台戲、康樂隊、婚禮場合都流行，甚至喪禮也有人請脫衣舞表演，理由是死者生前就很愛看，脫衣舞通常是最後壓軸，有些舞團最後會邀請一名幸運民眾上台，隨即放下舞台簾幕，讓觀眾以為有機會看到三點全露，他曾被拉上台再放下簾幕，結果什麼都沒讓他看，根本是騙人的噱頭。

脫衣舞孃穿著清涼，吸引客人買票參觀捧場。（記者鄭旭凱翻攝自廣告海報）

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