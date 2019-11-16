脫衣舞孃》永遠看不到那3點 反串脫衣舞孃暴紅

年輕時蘇坤霖長相清秀，被老師挑選充當反串秀主角，後來更開啟他的脫衣舞孃人生。（記者鄭旭凱翻攝）

2019-11-17 06:07:00

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕40年前假扮女人充當脫衣舞孃的蘇坤霖，當年特別受到歡迎，什麼原因？蘇坤霖說，因為他是男人，藏都來不及，客人絕對看不到他露三點，「越看不到、客人就越好奇」，而他是男人所以表演起來心裡沒有負擔，又有舞蹈根底，表演絕對有看頭。

蘇坤霖說，6、70年代的脫衣舞孃絕大多數都是貨真價實的女人，他在16、7歲時曾拜知名作曲家黃三元為師學唱歌，也向藝名「應該」的老師學舞蹈，一開始隨著歌舞團在彰化員林鎮車站前的「新月歌廳」演出，為了伴舞開始反串女舞者，只在開場的時候跳個舞湊人數、炒熱氣氛。

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蘇坤霖指出，後來因為搞笑節目需要有人反串女人，他因為五官清秀且兩腿纖細又沒腿毛，被老師相中做反串，節目的最後都會故意穿幫、讓全場笑翻，後來「脫衣舞」開始盛行，他決定以「瑪麗蓮夢露」的造型登台，由於目的是在色誘客人，所以絕對不能穿幫。

蘇坤霖表示，脫衣舞孃三點不露或者最後全裸的價碼不一樣，雖然只是小露一下，可能只有幾秒鐘，但是可以多獲得4成以上的獎勵金，有些舞孃願意露，有的不願意，他則是藏都來不及，就算看過100遍也看不到他露三點，越有神秘感自然就有人越好奇，當然也更有吸引力。

蘇坤霖是知道作曲家黃三元（右）的入門弟子。（記者鄭旭凱翻攝）

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