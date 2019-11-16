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脫衣舞孃》差點遭「運將」性侵 結局讓大家笑歪

當年的歌舞團海報都會以清涼照片吸引客人。（記者鄭旭凱翻攝）

當年的歌舞團海報都會以清涼照片吸引客人。（記者鄭旭凱翻攝）

2019-11-17 06:02:19

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕蘇坤霖為賺錢扮成女裝充當脫衣舞孃，因為穿著性感火辣，竟然在一次搭乘計程車過程中遭「運將」載到荒郊企圖性侵，當「運將」一手摸進裙底得知「是個男的」，還臭罵了蘇坤霖，事後回到舞廳眾人得知蘇差點被性侵的過程，眾人笑到歪了腰。

蘇坤霖說，擔任脫衣舞孃時因為穿著和表演都非常火辣，遭到性擾騷是常有的事，被襲胸或偷摸大腿算是平常，一般頂是摸一把、吃吃豆腐，但有一次他晚間搭計程車趕場時竟然被「運將」拿刀企圖性侵，「運將」把他載到陰暗圳溝旁拿出刀子抵住他脖子，他被推倒仍死命的護住胸部，因為怕裝飾的亮片被扯掉了，不料司機直接把手插進他裙底，摸到下面私處時才驚覺「原來是男的」。

「幹X娘咧，男的也不會講！」蘇坤霖說，司機丟下這句話後就把他「丟包」在荒郊野外，他後來回想起來也覺得好笑，因為自己平時只記得絕不能出聲，以免身分穿幫，遭到性侵時竟然忘記只要表明身分就能解圍。

蘇坤霖從荒郊野外走了很走才走到大馬路旁，當他再搭計程車趕到秀場時表演早已結束，他把差點被性侵的過程告訴大家，舞團上下全部笑翻，因為裝扮得太像女人又太誘人，竟然引來「運將」企圖性侵，而「運將」受到驚嚇的表情，也成為大家取笑的話題。

脫衣舞孃穿著性感，也容易遭到惡徒性騷擾甚至性侵。（記者鄭旭凱翻攝）

脫衣舞孃穿著性感，也容易遭到惡徒性騷擾甚至性侵。（記者鄭旭凱翻攝）

歌舞廳業者為了吸引客人上門，海報上都會印上脫衣舞孃穿著清涼的火辣照片。（記者鄭旭凱翻攝自廣告海報）

歌舞廳業者為了吸引客人上門，海報上都會印上脫衣舞孃穿著清涼的火辣照片。（記者鄭旭凱翻攝自廣告海報）

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