脫衣舞孃》紅極一時台版夢露 40年後現身竟然是...

蘇坤霖當年模仿「瑪麗蓮夢露」造型闖盪脫衣舞界。（記者鄭旭凱翻攝）

2019-11-17 06:00:19

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕6、70年代「脫衣舞」（台語俗稱「脫豬舞」）風行全台，脫衣舞孃在舞台上跳「SOLO」（獨舞）搔首弄姿、極盡挑逗，其中以「瑪麗蓮夢露」造型演出、讓無數男人神魂顛倒的神秘「女」郎，在40多年後終於現身，令人吃驚地是，「她」竟然是男的，當年的「性感女神」如今是個71歲老翁，還在雲林縣土庫鎮做著投幣式卡拉OK生意。

在鋼管辣妹秀興起之前，台灣60到70年代的「脫衣舞」歌舞團、康樂隊在表演市場獨領風騷，其中又以雲林、彰化、南投、嘉義等地最為風行，許多鄉下地區電影院改裝的歌舞廳，更因為「脫衣舞」的演出造就了事業的第二春，這些「脫衣舞」歌舞廳常年爆滿，甚至把淳樸的鄉村染上情色印記，以彰化縣濁水溪畔的溪州鄉為例，當年還曾因溪州戲院的「脫衣舞」十分火辣而名噪一時。

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當年有一名藝名「ABC」的脫衣舞孃，以「瑪麗蓮夢露」造型演出，因為扮相美艷、舞蹈精湛，是許多客人眼中不折不扣的性感女神，不過「她」始終保持神秘，絕不和客人過度親近，直到最近終於坦然現身，住在雲林縣虎尾鎮蘇坤霖就是當年脫衣舞界赫赫有名的「瑪麗蓮夢露」，是個如假包括的男人，當年假扮成女人跳脫衣舞唯一的目的就是賺錢，他不僅娶老婆而且有3個女兒，如今更已是71歲的老翁。

蘇坤霖表示，由於當年的「脫衣舞」有三點不露的限制，他濃妝艷抹打扮成「瑪麗蓮夢露」，客人只會注意他的大腿和極盡挑逗的眼神和舞步，幾乎沒人懷疑他是男兒身，這也成為歌舞團長、樂師們之間的秘密，他以「瑪麗蓮夢露」的化身表演脫衣舞有18年，由於不是公開反串，無論如何都不能穿幫，一旦穿幫不僅自己沒錢可領，還可能被求償。

蘇坤霖說，脫衣舞跳到最後只剩三點不露，如何隱藏男性特徵變成大學問，他必須先把自己的「小鳥」用力向前再向內拉，用海綿包覆後再用膠帶貼緊，盡量讓那裡看起來平整、不凸起，胸部則墊上厚厚的海綿，用膠帶緊緊黏住再穿上胸罩，最痛苦的就是悶熱和長時間的憋尿。

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當年戲院推出的影歌視紅星聯歡會，入場券上就能看到演出人員，右上角馬桶蓋造型的「ABC」就是蘇坤霖，擔任主持人。（記者鄭旭凱攝）

蘇坤霖的男兒身曾被媒體揭穿。（記者鄭旭凱翻攝）

風靡中南部的脫衣舞孃「ABC」40年後現身，竟是本名蘇坤霖的男兒身。（記者鄭旭凱攝）

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