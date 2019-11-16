搭訕美女趁機襲臀 超商癡漢遭判刑

高雄一名林姓男子去年在超商內遇到不認識的漂亮女子，竟搭訕、邀約吃飯，並趁機摸被害女子的翹臀與小蠻腰。。（情境照）

2019-11-16 21:51:15

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓男子去年在超商內遇到不認識的漂亮女子，竟搭訕、邀約吃飯，並趁機摸被害女子的翹臀與小蠻腰，猥褻問：「妳很漂亮，作我老婆好不好」，女子嚇得和同行母親離開超商；林男還不死心纏上攀談，並出手襲胸而挨告。高雄地院一審依涉犯性騷擾罪，將他判刑4月，如易科罰金12萬元。可上訴。

判決指出，去年9月初，林姓男子深夜在高雄某超商內搭訕被害女子，卻趁被害人不備時，以手觸摸女子手臂、背部、腰部及臀部，並稱讚被害女子:「妳很漂亮，很喜歡妳，作我老婆好不好」。

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遭到林男襲臀等騷擾的被害女子飽受驚嚇，和同行的母親立即離開超商，避走到超商外騎樓。未料，林男仍不罷休，又跟上攀談，甚至得寸進尺、以手襲胸。被害人不甘林男一再性騷擾，報警處理。

警方調閱超商監視器畫面，林男騷擾行徑全被錄下，林男警訊時雖否認性騷擾，直到法院審理時才坦承犯行，辯稱，當時見女子容貌姣好，才導致行為失當。

不過，法官審理認為，林男為逞一己私欲，不尊重女性身體自主權，犯後還一度否認犯罪，但念在他在法院審理時坦承犯行，並與被害女子達成和解，依涉犯性騷擾防治法，將他判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

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