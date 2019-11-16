疲勞駕駛撞死國道警察 聯結車司機判刑8月

殉職的國道警員陳啟瑞。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-16 18:21:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕聯結車司機黃志龍肇事審理期間，不知反省注意，從高雄連夜開車到新北，竟不休息又立即折返南下，終因疲勞駕駛撞上路旁值勤警車，造成國道警員陳啟瑞殉職、楊于辰重傷，新竹地院依犯業務過失致人於死罪判刑8月。

判決書指出，41歲的黃志龍為高雄市加運交通公司所僱用司機，2017年8月7日0時開半聯結車附掛板車，自高雄市北上至新北市土城區卸貨。9點半卸貨完畢後即繼續駕車南下而未為適當休息，而於當日10點53分行經國道3號公路南下車道108公里處外側車道時，終因疲勞駕駛，未能注意車前狀況而失控致車輛偏向路肩行駛，直接衝撞當時正停在路肩執行保護民眾故障車輛安全的國道警車，及前來準備拖吊的拖吊車。

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警車駕駛座上員警陳啟瑞受有頭胸腹挫傷、顱骨骨折、腦挫傷，並因衝撞力道過大致枕骨大孔枕骨環形骨折、第6、7頸椎損傷、腦脊髓、腦幹損傷，送醫不治。

下車處理維護故障車輛乘客安全及協助拖吊警員楊于辰頭顱骨骨折合併顱內出血、臉部多重深部撕裂傷合併肌肉斷裂及右側胸深部撕裂傷合併肌肉斷裂、雙側腓骨骨折及右腳第1、2、4、5蹠骨骨折、右手第4、5掌骨骨折、門牙斷裂2顆，並造成其臉部永遠留下永久性之多處明顯長條型疤痕，而無法復原，因此受有身體、健康重大難治傷害。

法官調查，黃男2017年1月間已有駕駛營業半聯結車而肇事情形，經苗栗地方法院判處拘役30天，應知悉駕駛營業半聯結車附掛板車，車輛體型龐大，於駕駛上需較長之反應時間及煞車距離，應更為謹慎駕駛，否則一旦發生車禍，動輒死傷慘重，被告於駕駛時理應為謹慎小心。

然被告受雇主指派工作後，於連續工作後未適當休息，終因疲勞駕駛失控偏向路肩而肇致本件車禍，造成被害人陳啟瑞死亡，對於家屬所造成傷痛，永遠無法回復，而黃男與被害人陳啟瑞家屬已分別達成和解，和解金額為4萬元至530萬元不等，並賠償損失，最後依業務過失致死罪判刑8月。

肇事的黃志龍在陳啟瑞靈前下跪致歉。（記者蔡彰盛翻攝）

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