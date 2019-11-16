深夜醉臥快車道 路人仗義肉身擋車神救援
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣42歲許姓男子日前跟朋友在竹北市東區聚餐，曲終人散後，原本打算徒步橫越30公尺寬的光明6路東2段，誰知他疑因不勝酒力，走到一半竟就直接在車水馬龍的光明6路東2段快車道中央分隔島旁「仆街」呼呼大睡起來，把恰巧經過的林姓男子給嚇了一大跳。所幸林男眼尖、膽大，確定許男不是阿飄，除了立刻報警處理，也熱心用自己的肉身當許男的警示「三角錐」，神救援護住了許男。
竹北警分局表示，這起醉漢泥醉把快車道當自家床板的驚悚劇發生在本月11日深夜11點。六家所員警趕到現場時發現，許男幾乎處於不省人事的狀況，被叫醒後，對自己怎麼會睡在現場很茫然，他的身上沒有任何證件，腳上的皮鞋也掉了1隻，唯獨醉了卻不忘緊緊抓著手機，讓人看了啼笑皆非。
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陸續趕抵的警員、消防員很擔心他是否有不舒服？有無可能已經遭到他車擦、碰過？許男起先只是淡定強調「沒有身體不舒服」、「喝多了」、「這裡是哪裡？」
但當他一聽到警方說已請救護車趕來，準備送他去醫院確認一下，他就突然清醒地直說「不要」，甚至一度拉高分貝說「不要叫救護車啦」、「我..最討厭了」、「這太誇張了」、「這個不要」。
警方只好改建議，由派出所巡邏車護送他回家，他也繃緊神經否決掉，就連警方說可以關掉警示燈低調送他安全到家，他也以「我要先找鞋子」婉拒。不過警、消基於安全考量，最後仍用救護車送他離開現場。