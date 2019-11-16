深夜醉臥快車道 路人仗義肉身擋車神救援

許姓男子日前泥醉把竹北市光明6路東2段快車道當床板，只見他爛醉如泥，手仍緊握手機，讓出手搖醒他的員警也啼笑皆非＿

2019-11-16 12:45:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣42歲許姓男子日前跟朋友在竹北市東區聚餐，曲終人散後，原本打算徒步橫越30公尺寬的光明6路東2段，誰知他疑因不勝酒力，走到一半竟就直接在車水馬龍的光明6路東2段快車道中央分隔島旁「仆街」呼呼大睡起來，把恰巧經過的林姓男子給嚇了一大跳。所幸林男眼尖、膽大，確定許男不是阿飄，除了立刻報警處理，也熱心用自己的肉身當許男的警示「三角錐」，神救援護住了許男。

竹北警分局表示，這起醉漢泥醉把快車道當自家床板的驚悚劇發生在本月11日深夜11點。六家所員警趕到現場時發現，許男幾乎處於不省人事的狀況，被叫醒後，對自己怎麼會睡在現場很茫然，他的身上沒有任何證件，腳上的皮鞋也掉了1隻，唯獨醉了卻不忘緊緊抓著手機，讓人看了啼笑皆非。

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陸續趕抵的警員、消防員很擔心他是否有不舒服？有無可能已經遭到他車擦、碰過？許男起先只是淡定強調「沒有身體不舒服」、「喝多了」、「這裡是哪裡？」

但當他一聽到警方說已請救護車趕來，準備送他去醫院確認一下，他就突然清醒地直說「不要」，甚至一度拉高分貝說「不要叫救護車啦」、「我..最討厭了」、「這太誇張了」、「這個不要」。

警方只好改建議，由派出所巡邏車護送他回家，他也繃緊神經否決掉，就連警方說可以關掉警示燈低調送他安全到家，他也以「我要先找鞋子」婉拒。不過警、消基於安全考量，最後仍用救護車送他離開現場。

☆飲酒過量 有害健康☆

許男（左）面對陸續趕抵的員警和消防員也茫然說不出自己何以睡在大馬路快車道上。（圖由警方提供）

眼尖膽大的林姓男子（圖中）發現醉臥快車道上的許姓男子（右），還好心停好自己的車子以後，用肉身擋在許男身後保護他，許男聞言頻說「對不起」。（圖由警方提供）

許男（右）回憶他酒後是如何橫越馬路想要回家，但不清楚最後怎麼倒在路上睡著的。（圖由警方提供）

許男（左）回憶他酒後是如何橫越馬路想要回家，但不清楚最後怎麼倒在路上睡著的。（圖由警方提供）

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