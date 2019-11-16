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首頁　>　社會

被搜到槍彈無罪 辱罵警察卻涉妨害公務判刑

蔡男遭警方搜索，起獲火藥、彈殼、彈頭、散彈槍（送驗不具殺傷力），被控違反槍砲法獲判無罪，但他辱罵、恫嚇員警，另被控妨害公務，遭高雄地院判處拘役50日，如易科罰金5萬元。可上訴。（示意圖）

蔡男遭警方搜索，起獲火藥、彈殼、彈頭、散彈槍（送驗不具殺傷力），被控違反槍砲法獲判無罪，但他辱罵、恫嚇員警，另被控妨害公務，遭高雄地院判處拘役50日，如易科罰金5萬元。可上訴。（示意圖）

2019-11-16 11:05:27

〔記者黃建華／高雄報導〕真的是禍從口出！高雄蔡姓男子去年遭屏東警方搜索，起獲火藥、彈殼、彈頭、散彈槍（送驗不具殺傷力），被控違反槍砲法獲判無罪。不過，警方搜索過程中，蔡男因不滿警方有拉住其母親靠近扣押物的動作，情急口出穢言辱罵員警，並恫嚇：「你們穩死的（台語）」，另被控妨害公務，遭高雄地院判處拘役50日，如易科罰金5萬元。可上訴。

判決指出，去年3月12日11時許，屏東警分局警員持高雄地院開立的搜索票前往搜查蔡男在高雄的住所，扣得子彈、彈殼、彈頭、散彈槍（送驗後認不具殺傷力）、火藥1瓶等物。

當天警方搜索時，因欲阻止蔡男的母親接近放有扣押物品之桌子，而有拉住蔡母的行為，蔡男見狀情緒激動遭警方壓制，蔡男竟向警員恫稱：「你們穩死的（台語）」等語，而以此方式對正依法執行職務之公務員施以脅迫，並對警員大罵髒話等語，侮辱依法執行職務之公務員。

案經屏東警方將全案依違反槍砲、妨害公務等罪嫌送辦，並經檢方起訴。

不過，高雄地院認定扣押物不具殺傷力，蔡男被控違反槍砲法部分，判他無罪。但他出言辱罵、恫嚇員警則處拘役50日，如易科罰金5萬元。可上訴。

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