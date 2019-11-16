一張酒駕罰單一年便當錢飛了！高市警在60萬便當盒印反酒駕宣導

高市交通大隊反酒駕宣導，和便當業者合作，在60萬個便當盒上印有「一張酒駕罰單，一年的便當錢飛了！」讓許多民眾印象深刻。（記者黃建華翻攝）

2019-11-16 10:26:51

〔記者黃建華／高雄報導〕「一張酒駕罰單，一年的便當錢飛了！」高市交通大隊反酒駕宣導，最近發揮巧思與便當業者合作，在60萬個便當盒上印製上述警語，淺顯的一段話，讓買便當的民眾都印象深刻，並了解代價慘痛，警方希望藉此能有效發揮遏止酒駕。

為遏止酒駕悲劇一再上演，酒駕加重處罰規定在今年7月1日開始實行，罰鍰採汽機車分流，機車酒駕仍維持現今1萬5000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。

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為加強宣導酒後不開車觀念，高雄市交通大隊與轄區知名便當業者合作，在60萬個便當盒上面印製「收到一張『酒駕』罰單，一整年便當錢都飛了」宣導標語，讓買便當的民眾能夠加深酒駕處罰的印象。

民眾表示，「便當盒上印防制酒駕宣導標語，這個作法挺好的，買便當的人很多，買的人一定會看得到，像他看到鈔票劃上2隻翅膀，代表飛走了，就覺得好笑，所以應該會有很好的提醒效果。

交通大隊誠懇的提醒駕駛人「一張酒駕的罰單，夠吃上一整年的便當」喝酒上路前，請先想清楚再上。

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