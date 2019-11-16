婦人忙中有錯誤認車遭竊 帥警熱心尋回

盧姓婦人前天與客戶洽公後，記錯停車地點卻誤認機車被竊， 報警求助，中山路派出所警員陳柏修獲報後調閱監視器，並陪同盧姓女子找車，果然找回愛車。（記者黃建華翻攝）

2019-11-16 10:08:12

〔記者黃建華／高雄報導〕一名盧姓女子前天與客戶洽公後，記錯停車地點卻誤認機車被竊， 報警求助，中山路派出所警員陳柏修獲報後調閱監視器，並陪同盧女找車，果然找回愛車，讓婦人喜極而泣。

新興分局中山路派出所警員陳柏修於（14）日晚間19時許，接獲盧姓女子（50歲）報案，稱其中午將機車停放在七賢二路上騎樓地，靠近鼎王火鍋店附近的農會，匆忙中趕著洽公與客戶洽談生意，以至於將車輛停好就直接快步趕面談。

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盧婦於18時返回停車處卻發現機車不翼而飛，盧婦在附近路口找尋近一個小時。但車輛就是不在現場，認為車輛遭竊，於是向派出所報案協尋。

盧婦將事發經過與停車前的行經路線一五一十地敘述，員警耐心地透過監視器搭配盧婦的記憶抽絲剝繭，釐清盧婦究竟經過哪些地點，發現盧婦極有可能將車輛停在七賢一路上而非七賢二路，遂動身前往附近4個路口沿線徒步尋找，最後真的在距離農會不到100公尺的婚紗店騎樓下發現盧婦的機車，盧婦見機車失而復得喜極而泣。

盧婦不好意思地向員警道歉，表示一時情急搞了個大烏龍，不小心耽誤到員警寶貴的時間還差點誤報刑案。

盧婦向警方道謝並對員警機警、耐心地協助其尋回車輛感到倍感窩心。員警也提醒盧婦急中出錯機率很高，多一分注意少一分耽誤下班的可能，才是有效率的處事態度，盧婦最後開心地返家結束一天的奔波。

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